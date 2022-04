Lourdes Sacín opina sobre supuesta infidelidad de Néstor: “No era para que él hiciera lo mismo”

Lourdes Sacín criticó a Néstor Villanueva, quien le habría sido infiel a Flor Polo con la bailarina Tessy Linda. A pesar de estar alejada de la pantalla chica, la periodista no es ajena a opinar acerca de temas sociales y del espectáculo. Esta vez, la comunicadora no tuvo dudas en arremeter contra el comportamiento del cumbiambero.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la exreportera lamentó el divorcio de la hija de Susy Díaz, e incluso, recordó que la pareja ya había pasado por un episodio similar.

“Una pena lo que hace Néstor, porque si él perdonó cosas en su momento, no era para que hiciera lo mismo, sino para unirse más. Ya sus hijos entenderán la situación porque Flor es joven para que en algún momento se vuelva a enamorar”, escribió.

Lourdes Sacín arremete contra Néstor Villanueva. Foto: captura Facebook.

Periodista arremete contra Magaly Medina

Los últimos comentarios de la conductora de “Magaly TV, la firme” sobre el desenvolvimiento de Brunella Horna en “América hoy” no fueron bien aceptados por Lourdes Sacín. La periodista despotricó contra su colega y le envió un fuerte mensaje en redes sociales. “¡Qué horrible expresarse así de Brunella, una chica que no le ha hecho nada! Andar tachándola de ‘brutella’ a nivel nacional. Lo veo como violencia psicológica”, comentó en un post de Facebook. “Sea Magaly (Medina) una mujer no cambia el hecho de estar ofendiéndola. Está mal, ya sea mujer u hombre. Eso es propiciar a que la gente la llame así, como ‘brutella’, y está pésimo. ¡Qué mal! Magaly defiende a las mujeres cuando quiere o cuando le dan rating; sin embargo, también denigra a otra”, añadió.

Comentario de Lourdes Sacín. Foto: Screenshot del diario El Popular

Lourdes Sacín conmovida con audios de Andy Polo

El pasado lunes 21 de marzo, Génesis Alarcón presentó unos audios en el programa de Magaly Medina, los cuales tienen como protagonista a Andy Polo. Tras ello, Lourdes Sacín expresó su indignación mediante un mensaje, ya que la joven confirmó que fue víctima de violencia física de parte del deportista. “No pude evitar que se me salieran las lágrimas al escuchar al hijito de Andy Polo asustado porque le haga daño a su mamá, lo sentí tan cercano que me quebró. Él no es más que un agresor que jamás va a reconocer serlo, porque personas así siempre lo van a negar. Es más fácil para ellos decir que la mujer miente, que está despechada o cualquier otra excusa para tapar la violencia que ejercen”.