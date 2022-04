Leonard León a Magaly Medina por criticarlo por perder la voz: “No tienes cara para hablarme”

No le pasa ni una. Leonard León ha estado en el ojo de la tormenta luego de que se viralizara en TikTok un video de él cantando en un concierto privado, donde sufre problemas con su voz que lo hacen desafinar constantemente al punto de llegar a perder la voz. No obstante, eso no fue todo, sino que lo que acabó de ofuscar al cantante es la persona quien subió las imágene y la intención con la que lo hizo.

Esto ocasionó que el artista tildara de “NN” al joven que lo ayudó en dicha presentación al quitarle el micro y finalizar el coro de la canción “La amante” que entonaba en dicha grabación. Lo que no esperaba la expareja de Karla Tarazona es que el personaje era el actor Johan Mendoza, quien le respondió su actitud soberbia al pedirle más humildad a su personalidad y ego.

Es por ello que la presentadora Magaly Medina no se quedó callada y se pronunció al respecto, señalando: “Tienes que aceptar que un NN te dio la mano para salvarte del papelón, tu voz no te daba, no sé si era por una faringitis o porque se había... (hizo ademán con los dedos de tomar alcohol)”.

¿Qué dijo Leonard León frente a las críticas de Magaly Medina?

El exintegrante del Grupo 5 no se contuvo y publicó un video en sus redes sociales contestando la burla de Magaly Medina explicando lo que sucedió exactamente. Es por ello que afirmó: “No se trata de un problema de ‘heladas’ como dices en tu programa, sino por un problema de salud. Eso le puede pasar a cualquier cantante y cualquiera está propenso a enfermarse de la garganta y de la voz”.

Asimismo, Leonard León aprovechó en acusarla de agredir verbalmente a algunas mujeres: “Yo no he sobresalido por los escándalos, hay personas que reconocen mi trabajo musical. Qué me puedes hablar tú, ni que tú fueras un ejemplo. Tú eres la primera que se burla de las mujeres, porque si una mujer está gordita, subida de peso, o se hizo un arreglo mal hecho. Te burlas y te ríes, tú que estás frente a una cámaras y te burlas de esas personas. Imagínate que concepto tienen las personas de ti, tú no tienes cara para hablarme de esa manera y criticarme de la manera en que lo haces”. Con eso dejó claro que no tenía ‘cara’ para criticarlo.

Johan Mendoza le responde a Leonard León por minimizarlo

El actor Johan Mendonza conocido en el mundo artístico como ‘Chacaloncito’ se mostró muy indignado por las declaraciones del cantante Leonard León, quien lo acusó de aprovechar el pánico y hacer creer a la gente que lo ayudó en el escenario sin ser un artista reconocido en el espectáculo.

En ese sentido, el joven hizo un video en TikTok donde le envió tremenda respuesta: “Ser cantante no te hace mejor persona que nadie. Ser artista es gracias a las personas que nos siguen y nos debemos al público... me dejó mucho que desear, y te lo digo directamente. Como cantante no tengo nada que reprochar, pero como persona, de lo que estabas en una palestra, te me caíste, hermano. 3, 4 o 5 soles de humildad, papi”. Asimismo, añadió: “La familia que te contrató está decepcionada de tu manera de comportar, como músico no necesitas ayuda, como dice, pero como persona te falta humildad”.