Laura Spoya cuenta por qué decidió celebrar baby blessing antes de dar a luz a su segundo hijo

La pronta llegada de un bebé suele celebrarse con un baby shower, pero Laura Spoya decidió marcar la diferencia a pocas semanas de dar a luz a su segundo hijo. La exreina de belleza compartió con sus seguidores el inolvidable momento que vivió junto a sus mejores amigas, pues la peruana realizó una pequeña ceremonia llamada baby blessing.

En su cuenta oficial de Instagram, la empresaria se puede ver muy emocionada al lado de un grupo de chicas que realizan diferentes dibujos sobre su pancita. Además, la modelo contó por qué prefirió este tipo de actividad y no el acostumbrado baby shower.

“Esta vez decidí no tener un baby shower. ¿Por qué? Porque no sentía que era lo que quería para celebrar la bienvenida de mi bebé. Es raro, podría parecer que por ser influencer me gustaría hacer un mega festejo, con muchos regalos, etc., pero no. Yo soy más reservada de lo que podrían pensar”, escribió al inicio de su post.

Laura Spoya prefirió realizar un baby blessing. Foto: Laura Spoya/Instagram.

Exreina de belleza cuenta qué es un baby blessing

Asimismo, la modelo reveló con sus propias palabras cuál es el significado de la ceremonia. “Un baby blessing honra la llegada del bebé de una manera más espiritual, desde el corazón. Dejando de lado el mundo material. Esta propuesta me pareció espectacular (...) Este ritual es tan bello, lleno de cantos y buenas vibras. Un círculo de mujeres intencionado para atraer lo mejor en esta nueva etapa”, relató.

Laura Spoya estuvo acompaña de sus amigas en el baby blessing. Foto: Laura Spoya/Instagram.

Laura Spoya emocionada con el ritual de recibimiento para su bebé