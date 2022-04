Juliana Oxenford se quiebra al conocer caso de niña que fue violada en Chiclayo: “Soy humana y madre”

El norte del Perú se encuentra conmocionado luego de conocer el caso de una pequeña de 3 años que fue encontrada por miembros de la Policía Nacional luego de ser raptada y violada por un sujeto identificado como Juan Antonio Enríquez García. El hecho no fue pasado por alto por los principales noticieros del país, como fue el caso del programa de Juliana Oxenford, quien empleó varios minutos para informar sobre el hecho.

La periodista arrancó su espacio informativo lanzando un fuerte calificativo sobre el acusado. Luego de unos minutos de mostrar su indignación, la conductora se quebró ante sus televidentes para luego explicar que la tristeza la invade porque ella también es madre.

Juliana Oxenford llora tras conocer caso de menor violada en Chiclayo

“Me perdonarán, pero esta bestia no debería seguir viviendo, hay que ser muy maldito para abusar de una criatura de 3 años, secuestrarla, golpearla, atarla, violarla. No se puede, me perdonarán, pero no puedo”, inició la mujer de prensa.

“Las imágenes de la niña que es encontrada. Perdón, señores televidentes, pero soy un ser humano y mamá. Me pongo a pensar en esa madre que pide justicia para su niña, que sabe que el daño que le han generado difícilmente lo va a poder superar. Perdónenme, pero trato siempre de mantenerme ecuánime; les pido perdón por quebrarme en vivo”, añadió la presentadora para luego pedir pena de muerte sobre el implicado.

Juliana Oxenford arremetió contra congresista que se quejó de su sueldo

En la edición del último lunes del programa de Juliana Oxenford, la periodista opinó sobre el congresista Alejandro Soto Reyes, quien horas antes se había quejada del sueldo mensual que recibe al cumplir sus funciones. La polémica mujer de prensa no se calló nada y hasta llamó “caradura” al funcionario.

“No hubiera postulado, porque usted sabía cuál era el sueldo y sabía que en cualquier momento los precios se iban a elevar o de repente no, pero es el riego que corremos todos y no nos suben el sueldo todos los días. Esos 10.200 soles, para ustedes, es producto del trabajo de todos nosotros, que pagamos impuestos. ¡Caradura! Ya me molesté”, mencionó ante las cámaras.

Denuncias por línea 100

Si conoces a alguien o eres afectada por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).