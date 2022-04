Jossmery Toledo responde a influencer que la acuso de no querer compartir movilidad

El último fin de semana, Jossmery Toledo y Fabio Agostini estuvieron en la ciudad de Arequipa para ser parte de un evento al que fueron contratados junto a otros influencers. Sin embargo, según la tiktoker, Valeria Saavedra, ambos personajes de la farándula no tuvieron una actitud cordial con ella al negarse a compartir la movilidad que salía desde el mismo hotel donde estaban alojados.

“ Yo pensé que íbamos a tener una buena relación con ellos. Bueno, Jossmery fue chévere, cordial (…) La cosa es que queríamos salir y no teníamos quién nos lleve, y tuvieron que parar un taxi de la calle. Jossmery Toledo y Fabio Agostini dijeron que no podían compartir carro con nosotros. Dijeron: ‘No, es que nosotros somos otras personas, somos otro grupo’ y nos hicieron ir en taxi ”, indicó mediante su cuenta de Instagram.

Jossmery Toledo responde a influencer que la acuso

Pues bien, luego de algunos días desde aquella acusación, Jossmery Toledo conversó con el bloque de espectáculos del noticiero de América para aclarar lo sucedido. Según la integrante de Esto es guerra, Fabio Agostini y ella no sabían que estaban hospedados junto a Valeria Saavedra y que además no alcanzaban en la misma movilidad.

“ Quería aclarar el tema de la tiktoker. Nosotros, con Fabio, no sabíamos que estaba hospedada en el mismo hotel tampoco. La movilidad donde nosotros estábamos, que era un carro de lujo, de repente ella quería estar ahí. Ellos pasaban, tenían que subir al carro, pero no entraban y tenían que tomar un taxi ”, indicó.

Jossmery Toledo niega sentirse una diva

Otro de los calificativos que Valeria Saavedra utilizó para cuestionar a Jossmery Toledo fue el de “diva”. Sin embargo, la exsuboficial de la Policía Nacional negó sentirse así y aseguró que podría subirse a cualquier medio de transporte con tal de llegar a su destino.

“Para mí, me subo en una mototaxi, en un taxi, igual voy a un evento y listo, no me importa el carro de lujo, la chica creo que borró las historias y creo que se dio cuenta de que habló de más”, añadió.