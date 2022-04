Luana Barrón se luce con Paris Hilton en lujosa fiesta: “¡Eres increíble!”

Luana Barrón, quien fue vinculada a Hugo García a finales del 2021, volvió a acaparar la atención al aparecer posando junto con la siempre mediática Paris Hilton durante el evento realizado en el Revolve Social Club en West Hollywood, California (Estados Unidos), el martes 12 por la noche.

“As Paris Hilton said… That’s hot. You are amazing, babe” (Como diría Paris Hilton: Esto es tan caliente. Eres increíble nena, en español)”, escribió la influencer peruana en Instagram.

Luana Barrón y Paris Hilton durante el evento realizado en el Revolve Social Club en West Hollywood. Foto: Luana Barrón/Instagram

¿Qué dijo Hugo García sobre Luana Barrón?

A mediados de noviembre 2021, las cámaras de “Amor y fuego” captaron a Hugo García y Luana Barrón muy cariñosos durante un evento. Consultado al respecto, el integrante de “EEG 10 años” negó que exista un romance con la influencer.

“Era un evento en terno. Fuimos un grupo de amigos. La gente va a especular, pero no hay nada. La conozco desde que está en “EEG teens”. Están inventando cosas donde no las hay. Si me ven hablando al oído es porque estoy en un lugar con alto volumen”, declaró a “América espectáculos”.

¿Quién fue la última pareja de Luana Barrón?

Meses antes de ser vista con Hugo García, quien ahora se encuentra con Alessia Rovegno, la exparticipante de “Esto es guerra” Luana Barron compartía en Instagram cariñosas postales junto al influencer colombiano Mario Ruiz.

Incluso compartió en sus historias una salida de parejas que hizo con el youtuber mexicano Juanpa Zurita y Macarena Achaga, y el protagonista de la producción de Netflix “Luis Miguel, la serie”, el actor Diego Boneta, y su novia, Renata Notni.