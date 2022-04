Gabriela Herrera no descarta romance con Fabio Agostini: “Quién sabe qué pasa más adelante”

Buenos amigos. Gabriela Herrera fue abordada por las cámaras de “América espectáculos” donde contó detalles de su amistad con Fabio Agostini. Sin embargo, la bailarina se puso nerviosa cuando le consultaron si podría nacer el amor entre los dos, a los que la modelo no descartó una relación sentimental con el popular ‘Galáctico’.

La chica reality aseguró que prefiere no negar nada por el momento, ya que posiblemente pase algo con el español, pues en la actualidad se lleva muy bien con su compañero de “Esto es guerra” tanto dentro como fuera del programa de competencia.

“Mucha amistad, hemos compenetrado muy bien creo yo. Yo le he agarrado un cariño a Fabio, me cae súper bien . En realidad, Fabio me fastidia con mis coletitas (...) Uno nunca puede descartar nada en realidad, es un chico súper lindo , buena onda. Quién sabe qué pasa más adelante, pero es mi amiguito” , mencionó.

Influencer recuerda incidente en “Esto es guerra”

Durante una entrevista con el programa “Estás en todas”, el pasado 13 de marzo, la joven recordó cómo fue su accidentado ingreso a “Esto es guerra”, e incluso se atrevió a bromear con el bochornoso incidente. “Lo entregué todo. Literal, yo puse el pecho por el canal”, explicó la modelo entre risas. Después explicó que sus compañeras le pasaron la voz para que se acomode el vestido, pues ella no se percató del detalle porque estaba nerviosa.

Gabriela Herrera gana su primer reto en EEG

Luego de su inesperado ingreso a “Esto es guerra” 10 años, Gabriela Herrera se enfrentó a Rosángela Espinoza, quien terminó derrotada por la bailarina. Sin embargo, la ‘Chica problemas’ preocupó a todos al terminar en silla de ruedas tras ganar su primer reto. Sin embargo, todo se debió al protocolo del programa, al ver exhausta a la influencer el personal la trasladó en el equipo médico al set central del programa.