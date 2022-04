¿Quién es Faraón Love Shady y por qué sus canciones se convierten virales?

Faraón Love Shady ha conseguido lo que pocos artistas peruanos pueden lograr: ser tendencia en YouTube y superar el millón de reproducciones en menos de 12 horas con un sencillo videoclip. El joven rapero ha vuelto a ser viral gracias a su música y a los cientos de fans que lo aclaman en las redes sociales.

El último martes 12 de abril estrenó su tiradera a Residente, “Rip [R]esentido”. El tema es una dura crítica al rapero puertorriqueño por haber minimizado el talento de J Balvin, a quien Faraón Love Shady admira. En cuestión de minutos, el número de vistas aumentó rápidamente, pues tiene más de un millón de suscriptores.

Sin embargo, aún hay quienes se preguntan de dónde salió y cómo ha logrado ser conocido. En esta nota te contamos todos los detalles al respecto.

PUEDES VER Faraón Love Shady mostró su cambio de look y Kyara Villanela reaccionó en Instagram

Faraón Love Shady: detrás del personaje

Faraón Love Shady nació el 19 de agosto del 2000 en Arequipa, Perú. Su nombre verdadero es Jesús Valle Choque. Tiene seis hermanos, es hijo de una familia que se dedica a la agricultura.

Comenzó a demostrar su pasión por la música cantando en la Plaza de Armas de su ciudad natal, en los buses y colectivos. Hizo algunos temas propios, pero e l título que lo convirtió por primera vez en viral fue “Panocha”.

Faraón Love Shady tiene más de un millón de subscriptores en YouTube. Foto: Faraón Love Shady/ Instagram

“Panocha” y el apoyo de Jon Z

En 2019, “Panocha”, de Faraón Love Shady, fue un ‘boom’ en las redes. Fue tanta la popularidad que llegó a oídos del famoso productor y rapero puertorriqueño Jon Z. En junio de 2020, el músico remixó el tema y logró que se hiciera viral en todas las plataformas. Fue desde ese momento en que el arequipeño comenzó su carrera en ascenso.

“A la gente le molesta que yo y mi primo hayamos ayudado a un chamaquito que se nota que es de bajos recursos . ‘Panocha’ me dio mucha risa y la puse muchas veces, cuando me da risa y la pongo, ya me gusta ”, expresó Jon Z, quien ha trabajado con exponentes del género urbano como Arcángel, Ñengo Flow, Baby Rasta, Wisin y Yandel y más.

Ozuna y J Balvin reconocieron a Faraón Love Shady

Ozuna comentó durante una entrevista de Love Shady en el Instagram de Maiky Backstage: “De eso papi el cariño es lo que vale”. Mientras que J Balvin aseguró que el cantante peruano “representa su país a su manera”.

Su entrevista para Billboard

En agosto de 2020, la revista Billboard Argentina lo entrevistó. Esta noticia sorprendió a su legión de fans, quienes se conectaron a la transmisión en vivo para ver a su ídolo. La emisión alcanzó más de 3.000 personas en línea.

¿Qué significa Faraón Love Shady?

En una entrevista para “Magaly TV, la firme”, Faraón Love Shady reveló que se colocó ese nombre artístico debido a que sueña con algún día tener un trono como el de un faraón. Love es porque se considera un gran amante y Shady es un tributo al famoso rapero Eminem. Su look extravagante se debe a que también admira al cantante Marilyn Manson.

Faraón Love Shady: canciones

Estas son algunas de las canciones más populares de Faraón Love Shady: