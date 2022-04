Evaluna Montaner: su madre lanza marca de ropa para bebé inspirada en su nieta Índigo

Evaluna Montaner es la única hija mujer del matrimonio de sus padres, Marlene Rodríguez y Ricardo Montaner. Hecho por el cual su embarazo ha sido tan distinto al de las parejas de sus hermanos, debido a que la conexión con su madre es mucho más directa por la relación cercana que tienen. De hecho, hace unos días, se conoció la noticia de que la esposa del cantante venezolano tuvo instrucciones como partera con la finalidad de apoyar a su hija en el alumbramiento de su nieta Índigo.

Asimismo, hace poco, la también productora musical presentó el Instagram oficial de la marca de ropa para bebé que lanzó con el nombre de El hilo rojo atelier. Con el pasar de los días, la empresaria va develando detalles más puntuales con respecto a la línea de vestimenta. En ese sentido, aprovechó sus cuentas personales en redes sociales para contar un poco de la historia de su emprendimiento. De esa forma, relató: “Cuando supe que Evaluna estaba embarazada, llamé a Tina, que, desde hacía un tiempo, tenía la idea de hacer cosas para bebés y le dije: ‘Tina, tienes que hacer tu marca porque quiero esas maravillas para Índigo’. (Tina) me respondió que no tenía el tiempo para dedicarle al 100%, pero que si lo hacía con ella y uníamos a Mariza, (lo haría). La llamamos y de una”.

Publicación de Marlene Rodríguez. Foto: Marlene Rodríguez/Instagram

Por último, la abuela de Índigo y madre de Evaluna Montaner señaló: “Ya Índigo nació y hoy nace esta marca inspirada en ella @elhilorojoatelier. Me hace ilusión porque es amor. Es el amor por mi nieta, el amor por mis amigas, el amor por la naturaleza (es todo sanito y natural). Esta ropita es amor que compartimos con ustedes”. Dentro de la publicación se puede observar una imagen de unas piernas con un pantalón en estilo tie dye, como suele usar el padre de la menor, Camilo Echeverry, que sería de la bebé que ha llegado a la familia Echeverry Montaner.

¿Que dijo Ricardo Montaner al respecto?

El cantante Ricardo Montaner no se ha alejado de la empresa que formó su esposa Marlene Rodríguez inspirada en el nacimiento de Índigo, por lo que desde hace varios días está promocionando la página de Instagram y algunas publicaciones que están ahí. En una oportunidad, el cantante de baladas compartió en sus historias la foto que subió su compañera de vida.

Publicación de Ricardo Montaner. Foto: Ricardo Montaner/Instagram

En la leyenda de la imagen, se puede leer: “Ya nació Índigo y con ella también @elhilorojoatelier, ropita de bebé. Lo que Índigo inspira en su abuelita y sus amigas”.

¿Cuánto cuesta usar la ropa de bebé inspirada en Índigo?

La marca de ropa de bebé de Marlene Rodríguez ya está activa en su página web para que, desde cualquier parte del mundo, los seguidores de la familia Montaner puedan obtener los modelos de esta colección. Dentro de sus categoría de prendas, se pueden ver polos, pantalones y vestidos. El estilo es el mismo para todo: tie dye. Sin embargo, una de las cosas que más llama la atención en el precio de cada prenda.

Publicación de la página web de El hilo rojo atelier. Foto: Captura de página web de El hilo rojo Atelier

Todo cuesta en dólares y el costo más económico es el pantalón, conocido también como babucha, que oscila entre los US$ 63 y US$ 132. Los vestidos o guardapiés están entre US$ 159 y US$ 193. Finalmente, los polos o camisita tienen un precio de US$ 116 a US$ 133.