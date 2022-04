Cuba Gooding Jr. confesó ser culpable de agredir sexualmente a una mujer en New York

Cuba Gooding Jr. pertenece a esa larga, pero lamentable lista de estrellas de Hollywood que cuentan con cargos de abusar y agredir sexualmente a otras mujeres. El actor tiene casi 30 acusaciones de este tipo en su contra, y este miércoles 13 de abril se dio un paso importante en uno de los juicios que pesan sobre el ganador del Oscar.

El protagonista de “Hombres de honor” se declaró culpable de manosear a una mujer que trabajaba en un bar. El hecho ocurrió en el 2018, pero Natasha Ashworth, nombre de la agraviada, recién decidió denunciar al intérprete un año después.

PUEDES VER: Cuba Gooding Jr. podría pagar millones de dólares tras ignorar demanda por violación sexual

Cuba Gooding Jr. afronta casi 30 acusaciones de agresión sexual

Cuba Gooding Jr. tiene una situación legal bastante complicada, ya que según lo informado por The Hollywood Reporter, son casi 30 mujeres las que lo han denunciado por violencia sexual. Incluso, en junio del 2019, fue arrestado por la Policía de New York luego que una mujer lo acusara de tocarle los pechos sin su permiso en un bar cercano al Times Square llamado Magic Hour Rooftop Bar & Lounge.

Cuba Gooding Jr. podría pagar millones de dólares tras ignorar demanda por violación sexual. Foto: TMZ

Otras dos meseras se unieron a su predecesora al acusar al protagonista de “Jerry Maguire”, ambas por hechos similares. El dramaturgo fue citado a juicio a mediados del 2020, pero el aumento exponencial de los casos de COVID en la ‘Gran Manzana’ evitaron que el mismo se lleve a cabo.

Cuba Gooding Jr. fue acusado de violar a una mujer en 2013

Sumado a los múltiples cargos de tocamientos sexuales contra mujeres sin su consentimiento, el actor afronta una acusación aún más grave, ya que en 2013 fue denunciado de violar a una fémina hasta en dos ocasiones en un mismo día.

No obstante, el ganador del Oscar no ha respondido públicamente a la demanda y por el contrario han sido sus abogados quienes se encargaron de dilatar dicho proceso que aún no llega a etapa de juicio.