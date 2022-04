Brenda Carvalho y Julinho Andrade buscan convertirse en padres tras 12 años de relación

Están buscando a la cigüeña. Brenda Carvalho y Julinho Andrade se han caracterizado por ser una de las parejas más estables de la farándula nacional, debido al gran tiempo que llevan de la mano y lo alejado que han estado sus vidas de los escándalos. Ahora, la pareja de brasileños ya lleva más de 12 años, pero recién hace poco han sorprendido a sus seguidores con la noticia de querer convertirse en padres.

El exjugador de fútbol ya tuvo la dicha de ser papá de dos jóvenes quienes siguen sus pasos y buscan ganarse un nombre en el ambiente futbolístico; sin embargo, la ex chica reality aún no ha tenido la oportunidad de experimentar la maternidad porque tuvo algunas prioridades en su vida antes de buscar la llegada de su primer bebé.

PUEDES VER: Brenda Carvalho ratifica ante la Fiscalía que no cobró por presentación en Palacio

¿Cómo se dio a conocer la noticia?

La modelo Brenda Carvalho tuvo comunicación con el equipo de producción del programa “América espectáculos” y les contó que está “justamente haciendo un tratamiento”. “Vamos a ver si me funciona, mañana tengo la cita, mañana empiezo a las 9 de la mañana. Estoy bien, voy a conversar mañana. Por eso, no puedo hablar nada porque no sé qué decir. La idea es conversar con el doctor, a ver qué me dice, qué me recomienda, a ver qué hacemos y ya damos el siguiente paso”, sostuvo.

Asimismo, al preguntarle el motivo o secreto de la relación tan sólida que la artista tiene con el deportista, ella manifestó lo siguiente: “Conversación, comunicación, sonrisa y muchos chistes creo yo, es la base. En una relación tienes que ser pata primero, mejor amigo, yo creo que ese es el gran secreto. Decirnos todo lo que pensamos, eso es chévere”.

Brenda Carvalho asisitió a la Fiscalía para negar que cobró por show a hija de Pedro Castillo

Hace unos meses, la animadora infantil Brenda Carvalho estuvo involucrada en un escándalo de coyuntura política al participar de la fiesta de cumpleaños que se le realizaron a la hija del presidente Pedro Castillo el último 27 de octubre del año 2021. Es por ello que se inició un proceso de investigación en el que la artista no pudo estar excluida. La conocida fiesta a la heredera menor del mandatario llamó la atención por el monto exagerado que se invirtió. Uno de los detalles fue la contratación de la brasileña.

Sin embargo, la modelo aseguró que nunca se contactó directamente con el jefe de Estado, sino con la asesora Karelim López. En conversaciones con el diario La República, dio su versión de los hechos. “Recibo una invitación para hacerle una sorpresa a una niña, estaba en el ensayo de ‘Reinas del show’; me comentan que la niña era fanática y quería conocerme, acepté la invitación y salí de frente para allá”.