Anthony Aranda pone en duda su regreso a “Esto es guerra” tras recuperarse de su lesión

La temporada especial de “Esto es guerra” por su décimo aniversario generó grandes polémicas por sus nuevos ingresos. Uno de ellos fue Anthony Aranda, quien saltó a la palestra pública tras su ampay con Melissa Paredes cuando la conductora aún no anunciaba su separación de Rodrigo Cuba, padre de su hija.

Poco después, la pareja oficializó su relación y el bailarín fue seleccionado para ser integrante de “EEG”. Sin embargo, el joven coreógrafo sufrió una lesión en uno de sus tobillos, por lo que se vio obligado a dejar temporalmente el reality de competencia. Él fue reemplazado por Gino Assereto.

Anthony Aranda pone en duda su regreso a Esto es guerra

Luego de varias semanas de tratamiento a su dolencia, el regreso de Anthony Aranda a “Esto es guerra” parecía inminente. No obstante, el exintegrante de “Reinas del show” publicó un video en su cuenta de Instagram mientras disfruta de un día de playa junto a Melissa Paredes, donde evitó mencionar al reality de competencia como tal, algo que solía hacer con frecuencia.

“ Les cuento que estoy feliz, ya estoy mucho mejor de mi pie, pronto estaré al 100% con mi pie, ya pronto regresaré a todas mis actividades con buena energía siempre. Aléjense de la mala vibra”, precisó.

Gino Assereto desconoce si dejará “Esto es guerra” cuando regrese Anthony Aranda

Como se sabe, Gino Assereto fue convocado por la producción de “Esto es guerra” para ingresar a la competencia en lugar de Anthony Aranda. A pesar que el bailarín podría regresar en cualquier momento, el chico reality desconoce qué pasará con su futuro dentro del reality.

Ante la pregunta sobre si le gustaba ser el reemplazo del ‘Gatito activador’, él aseguró que no tiene problemas. “No, no me molesta”, indicó. Luego, agregó: “Ni idea de cómo será, hermano. No tengo ni la más mínima idea”.