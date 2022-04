André Silva descarta preferencias en la actuación: “Si haces bien tu trabajo, siguen contando contigo”

André Silva es, quizás, uno de los actores con mayor presencia en cine y televisión. Desde joven se le ha visto en producciones nacionales con alta sintonía. Empezando con la serie “Misterio” hasta la actual “No me digas solterona 2″, el intérprete de 38 años se ha ganado el cariño del público y ha obtenido gran cantidad de seguidores.

El multifacético artista vuelve con ‘José' para la secuela de la comedia romántica del 2017. En conversaciones con La República, nos cuenta más detalles de su rol en la ficción, qué se viene este año y cómo es él detrás de cámaras.

André Silva habla de su desempeño actoral. Foto: Instagram.

Pasaron años para que por fin se estrene la película, por lo de la pandemia y todas las restricciones... ¿Valdrá la pena esta espera?

Claro que sí. La película iba a estrenarse en el 2020. Cayó la pandemia y cambiaron los planes de la productora. Esperaron un mejor escenario para salir adelante. Y ese momento llegó. Estamos contentos y felices.

Sobre tu experiencia de volver a trabajar con Patricia Barreto, ¿cuáles han sido los desafíos en esta secuela?

Divertido. La pasé bastante bien en las grabaciones. En general, somos un elenco muy cariñoso, comprometido y divertido. Estuvimos muchas generaciones de actores y eso hizo que el producto sea más placentero en hacerlo . Ani Alva es una persona que te permite jugar mucho a nivel actoral, te permite proponer y tiene una gran capacidad de escucha. Nos sentimos bien durante su dirección.

Antes, en nuestro país la participación femenina en el medio audiovisual era casi nula. Era sujeto de cosificación. Ahora se está visibilizando más, no solo con roles protagónicos, sino en el plano de la producción. ¿Cuál ha sido tu apreciación al respecto?

La directora, quien no solo dirige sino escribe la película, manda un mensaje claro respecto al desarrollo de la mujer en la sociedad y todos los estereotipos que lo acompañan. Esa búsqueda de la felicidad, hay un gran porcentaje de esa felicidad que le dedicas tiempo para lograrla y que a veces la sociedad te impone. Ani ha retratado inteligentemente este tema de la búsqueda de una felicidad partiendo del conocimiento propio de la persona, de las capacidades, de las debilidades. Creo que el mensaje es bastante claro, la búsqueda del mejor amor que encuentras en tu vida es el tuyo mismo.

¿Cómo eliminamos el machismo?

Creo que siendo buenas personas. Si andamos por la vida siendo buenas personas y tratando de ayudar a los demás. Creo que por ahí es. Si se toma más con el corazón, habrá menos de ese tipo de discriminación, diferenciación. Hay algunas cosas impuestas por la sociedad que se arrastran de generación en generación. Eso no lo dudo, pero las generaciones cambian. Así que tenemos una gran oportunidad de agrandar esa puerta a las diversas posibilidades que nos puede dar la vida para convivir de manera feliz y segura.

El cine sería una ventana, agente de cambio...

También. Y creo que de todos, desde el trabajo, desde nuestra casa, nuestro barrio. Cambiando algunas conductas y comportamientos que de alguna manera los tienes presentes.

¿Cómo te desenvuelves mejor, siendo el ‘malo’ o ‘bueno’ en las telenovelas, series o películas?

Disfruto mucho de ambos. Me gusta actuar, soy muy feliz cuando llego a un set de grabación. Inmediatamente, conecto con el equipo. Me gusta que se sienta un trabajo de equipo, porque así lo exige la naturaleza de lo que hacemos. Me gusta también cómo la gente se mete en la historia; es increíble cuando grabas una novela, conversas con los técnicos y ellos lanzan hipótesis de las cosas que le podría pasar al personaje.

¿Sigues al pie de la letra los guiones que te dan o haces sugerencias? ¿Aceptan cambios?

Sí, claro, hacemos sugerencias de cómo decirlo. Comienzas a conocer tu personaje, su modo de hablar, inflexión, tono, si es rápido o lento. Dentro del vocabulario del personaje hay ciertas palabras que a veces se pueden filtrar por ahí, aunque a veces no.

André Silva estuvo presente en el avant premiere de "No me digas solterona 2". Foto: Joel Robles / URPI-LR.

En la ficción interpretas muchos papeles con distintas personalidades. En la vida real sabemos que eres otro, ¿cómo te describes?

Soy un padre amoroso. Me gusta cuidar a los míos y engreírlos. Soy conversador, activo, me gusta hacer cosas y cocino de vez en cuando. Disfruto de mi familia.

Eres una persona alejada de las polémicas...

Todo ha fluido de forma natural. Tengo una manera de expresarme en redes sociales. Creo que no he tenido mayor problema con eso. Felizmente, tengo una buena comunicación con mis seguidores, existe un respeto mutuo. Algunos me siguen de muchos años y han visto la evolución de mi carrera.

“Luz de Luna” fue la producción nacional más vista del 2021 y cerraste el año con un cameo en una película nominada al Oscar, ¿Cuáles son tus siguientes retos dentro del arte? ¿Has pensado lanzarte como cantante?

Por ahora, estoy enfocado en lo actoral. Sacar adelante una novela de 90 capítulos no es tan sencillo. La carga laboral es alta y hay mucha responsabilidad. Tenemos que estar concentrados en ello.

Mencionaste anteriormente que para interpretar a León, en “Luz de Luna”, estudiaste canto. ¿Cómo ha sido esta experiencia?

Muy interesante. Aún sigo trabajando con mi profesora de canto, Isabel Iñigo. Es una excelente profesora que me ha sabido guiar en el proceso de ‘León’.

¿Cómo recibes las críticas respecto a que las producciones peruanas, tanto en cine y en televisión, recurren a los “mismos actores” y no brindan la oportunidad a nuevos talentos?