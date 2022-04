Vania Bludau asombra a cibernautas tras lanzar video junto a Mario Irivarren

Vania Bludau ha preferido no tocar más el tema sobre su ruptura amorosa con Mario Irivarren, ya que mediante un comunicado contó que fue una decisión difícil separarse del ex chico reality. Tras varias semanas, la modelo decidió viajar a Estados Unidos y desde allá sorprendió a sus seguidores al publicar un video junto a su expareja.

La influencer compartió un pequeño clip en su cuenta oficial de Instagram. Ella e Irivarren aparecieron en una cocina para promocionar una licuadora de una reconocida marca. Los dos se muestran muy sonrientes frente a cámaras e interactúan sin problemas.

Luego de subir el post al lado del exchico reality, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, e incluso, algunos creían que habían retomado la relación. “Me había emocionado”, “Chamba es chamba, sin paltas”, “Se les ve lindos juntos”, “Ante todo, el marketing”, “Seguro era un video que ya lo tenían grabado”, señalaron otros.

Cibernautas comentan el video de Vania Bludau junto a Mario Irivarren. Foto: Vania Bludau/Instagram.

Influencer se pronuncia tras terminar con modelo

El programa “Amor y fuego” presentó un avance de las declaraciones realizadas por Vania Bludau desde Miami. En el video publicado el domingo 10 de abril, la influencer habló sobre su repentina ruptura con Mario Irivarren. “Yo no odio a nadie. No tengo la capacidad de odiar”, aseguró. “A veces, uno pierde el rumbo por seguir el rumo de los demás”, añadió.

Vania Bludau asegura que no finge su felicidad en redes

Tras varios días de haber llegado a Estados Unidos, Vania Bludau subió un video a sus historias de Instagram para agradecerle a sus seguidores las muestras de cariño. “Les quería decir gracias por sus mensajitos a la gente que me ha estado enviando. Todo bien. Saben que no soy una persona que finge estar happy por aquí (su cuenta de Instagram). A todos los que me siguen desde hace muchos años, solamente quiero decirles que agradezco mucho sus palabras (...) Los quiero”, remarcó.