Valery Revello responde a críticas tras separación de Sergio Peña: “Soy una persona digna y fiel”

Sobre los primeros días de febrero, “Amor y Fuego” presentó un revelador ampay en el que aparece Valery Revello, expareja de Sergio Peña, saliendo de un hostal en el sur de Lima cuando aún mantenía una relación con el futbolista. Unos días después de aquel hecho, la joven modelo aseguró que su romance con el integrante de la selección peruana había terminado poco antes de aquellas imágenes.

A partir de ahí, Rodrigo González y Gigi Mitre le dedicaron varios minutos en las ediciones de su programa diario. Ambos aseguraron que la empresaria sí le fue infiel al exjugador de Alianza Lima. Por ello, la joven madre recién contestó a lo que se ha venido comentando en su contra y descartó cualquier tipo de infidelidad.

Valery Revello responde a criticas tras separación de Sergio Peña

En primer lugar, Valery Revello aclaró el tema sobre la cuenta de Netflix que Sergio Peña le habría cancelado aduciendo que no se había percatado de dicho detalle. Luego, aseguró que siempre fue una mujer de valores, que nunca cometió infidelidad y que sus amigos cercanos saben toda la verdad.

“Quería ver una serie y recién nos dimos cuenta y nos quedamos en shock. No fue que yo ataque o algo así. No crean historias. Yo no me debo a nadie, solo a ustedes, que son mis seguidores, y también porque me molesta todo lo que se dice de mí, no es verdad. Todo el mundo sabe que soy una persona digna y que he sido fiel todo el tiempo, nada más”, indicó.

Valery Revello comenta sobre la salud mental

Valery Revello ya se había pronunciado días atrás sobre los comentarios en su contra que han surgido en las redes sociales luego de su separación de Sergio Peña. No obstante, la modelo aprovechó este mal momento que atraviesa para aconsejar a sus seguidores acerca de la salud mental.

Valery Revello comparte extenso mensaje donde revela que no se sintió bien consimigo misma por un tiempo. Foto: Valery Revello/Instagram

“Pónganse siempre primero. No permitan que nada ni nadie les robe la sonrisa de la cara. Segundo, respétense a ustedes mismos, abrácense todos los días, para que cuando alguien no lo haga correctamente te vayas de ahí. Tercero, amor propio. ¡Qué importante es tener amor propio! Cuando te amas y sabes tu valor, sabes perfectamente lo que mereces. Nunca dudes de ti”, indicó.