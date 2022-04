Susy Díaz acusa a Néstor de poner condición para conciliar con Flor: “Quería que viva conmigo”

Susy Díaz se mostró completamente indignada al contar que Néstor Villanueva quiso poner condición para llegar a una conciliación con Flor Polo. En una reciente entrevista con “Magaly TV, la firme”, la excongresista reveló que el cantante le dijo que quería que la empresaria abandonara el inmueble donde reside con una amiga y vuelva a vivir con ella.

¿Qué le dijo Néstor Villanueva a Susy Díaz?

La popular Susy Díaz contó qué fue exactamente lo que le dijo el artista, quien fue acusado de haberle sido infiel a Florcita con la bailarina Tessy Linda.

“(Néstor Villanueva) me dijo ‘Yo en la conciliación quiero decirle (a Florcita) que ya no viva ahí donde su amiga, debes traerla a vivir acá' . Yo le dije: ‘¿Perdón? acá es un hostal y vive mucha gente, un poco más y vas a poner en la conciliación que no use short’”, relató.

Susy Díaz encara a Néstor Villanueva por Flor Polo

Durante la entrevista que ofreció para el programa de Magaly Medina, Susy Díaz aseguró que le hizo frente a Néstor Villanueva por los escándalos que se han revelado tras la separación de Flor Polo.

“‘¿Tú crees que mi hija es de fierro?’ —le pregunté a Néstor— Mi hija sufre al ver todo eso, mi nieto mayor sufre y llora. (…) La veo psicológicamente mal a mi hija”, aseveró. “Desde diciembre del año pasado sale viviendo la vida loca, en ‘ampay’ tras ‘ampay’. (…) Hay chicas que dicen que estando (Néstor Villanueva) con mi hija Flor han tenido una relación paralela, ha estado ‘dobleteando’”, añadió.

Como se recuerda, semanas atrás Néstor Villanueva protagonizó un ampay con Sofía Cavero en su camioneta. Poco después, la bailarina Tessy Linda apareció en el set del programa ”Amor y fuego” y aseguró que el cantante de cumbia le fue infiel a Florcita.