Quién es Kerem Bürsin, el galán turco vinculado con Stephanie Cayo por medios internacionales

Stephanie Cayo ha vuelto a convertirse en el foco de la atención luego de haber sido vinculada con un actor turco de nombre Kerem Bürsin. Este hecho ha generado mucha sorpresa entre sus fanáticos debido a que tan solo algunas semanas atrás, la actriz confirmó su romance con el español Maxi Iglesias, con quien protagonizó la comentada película “Hasta que nos volvamos a encontrar” de Netflix.

Medios internacionales han relacionado a ambos artistas luego de que fueran captados por un paparazzi en España. Aunque el mencionado intérprete no es conocido en América Latina, sí es una popular figura en el Medio Oriente. Aquí te mostramos toda la información sobre su vida y carrera.

El turco Kerem Bürsin

Kerem Bürsin es un actor, productor y modelo de origen turco. Nació en Estambul en el año 1987 y actualmente es reconocido por su trabajo en series de televisión que se han reproducido en diversas partes del mundo.

A pesar de que estuvo vinculado al arte desde muy temprana edad, decidió estudiar Comunicaciones y Marketing en la Universidad Emerson College. En dicha facultad tomó clases de actuación, en las que logró destacar por sobre otros estudiantes.

Es por esto que fue reclutado por el productor Roger Corman y logró formar parte del elenco de películas como “Thursday”, “Wendigo” y “Sharktopus”.

Sin embargo, consiguió más fama por su desempeño en telenovelas turcas. “Cuestión de honor” fue su primer protagónico y su interpretación de Ali Smith lo llevó a ganar el premio de mejor actor en los premios Seoul International.

Además de sus trabajos publicitarios, Kerem Bürsin también tiene un gran interés por el cuidado del medio ambiente y las causas sociales. En el 2021 se convirtió en el primer embajador turco del movimiento He for she, campaña de la ONU que busca promover la equidad de género.

¿Por qué es relacionado con Stephanie Cayo?

Stephanie Cayo y Kerem Bürsin dispararon la sospechas en torno a un nuevo romance luego de que paparazzis los captaran mientras caminaban por unas calles de España. La actriz llegó a Madrid junto con su hermana Fiorella Cayo y en ese lugar se encontró con el artista internacional.

Las imágenes publicadas muestran momentos de complicidad entre ambos y, a pesar de que están en blanco y negro, se puede reconocer claramente a la estrella nacional.