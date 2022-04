Rodrigo González y Gigi Mitre responden a Mayra Goñi: “¿Por qué te vas de avance?”

No se callaron nada. Rodrigo González y Gigi Mitre le respondieron con todo a Mayra Goñi, quien desde Estados Unidos aclaró entre lágrimas a qué se dedica. La peruana se pronunció luego de que “Amor y fuego” compartiera una nota para exponer una página web que ofrece un catálogo de modelos que acompañan a millonarios a diferentes eventos en Miami, en cuyo listado figura la actriz.

“Parece que Mayra Goñi —no sé— está con rabo de paja, está que aclara y oscurece más. Acá nosotros hace unos días pasamos un informe donde se mostraba una página web que ofrecía a Mayra Goñi como una de las posibles asistentes a distintos eventos en Miami. Hasta ahí era una cuenta de Instagram”, dijo la conductora.

“Lo que haga uno después ya es asunto de cada uno, no sé qué tanto… Parece que está muy preocupada por aclarar”, sentenció Gigi. Asimismo, el popular ‘Peluchín’ indicó que no entiende por qué la protagonista de “Ven, baila, quinceañera” salió en redes sociales para aclarar su situación en Estados Unidos. “¿Por qué? ¿Por qué te vas de avance? ¿Por qué abres el paraguas si para nosotros nunca llovió?”, indicó.

Presentador opina sobre el divorcio de Fiorella Cayo

Luego de muchas especulaciones sobre su separación con Miguel Labarthe, Fiorella Cayo confirmó que se había divorciado de su esposo. Por ende, el periodista se animó a enviarle unos consejos a la integrante de la familia Cayo. “Fiorella es una mujer talentosa, sabe salir adelante sola o acompañada (…). La gente opta por hacerte daño; por eso, a lo largo de la vida vamos depurando y abrazando y soltando lo que tengamos que soltar. (El divorcio) para nada es un fracaso. Un divorcio a tiempo es un triunfo”, precisó.

Rodrigo González critica a Luciana Fuster

Patricio Parodi acudió al baby shower de su hermana en compañía de su pareja, Luciana Fuster. Sin embargo, la presencia de la chica reality fue muy criticada por el conductor de televisión. “Pobrecita estar en el papel de Luciana, ¿no? Ella sabe que lo hacen (las hermanas) para no tener problemas, pero la verdad es que no la soportan, no la toleran y hacen todo lo posible por dárselo a notar, pero ella sigue ahí, se para ahí al lado”, explicó.