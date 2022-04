Mónica Cabrejos: “El sistema no está preparado para proteger a la víctima”

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con Mónica Cabrejos sobre su nuevo libro “Mujer pública”, donde expone pasajes de sus experiencias en televisión, pero sobre todo habla de los riesgos que pueden correr las mujeres en ese ámbito laboral. La conductora lamentó que el sistema de justicia no ayude a las sobrevivientes de abuso y solo las revictimice.

¿Cómo nace la idea de este libro? ¿Cómo se arma de valor una persona que sabe que van a surgir temas que no tienen que ver con su denuncia? Atacar al mensajero y no al mensaje.

Firmo mi contrato con Planeta en el año 2018 para presentar este libro en junio del 2019, en la Feria del Libro. Hice 12 de estos 13 capítulos publicados ya con un miramiento claro de la intensión del libro, que era contar mi experiencia como mujer peruana.

En ese momento, le digo a Planeta que no me siento lista para presentarlo, que era una exposición. Pasa el tiempo y viene la pandemia. En enero del 2021, me sucede esto. En este intento de buscar explicaciones a lo que me había pasado encuentro desinformación, trabas, juicios hacia mi persona. Yo había iniciado algo hace años atrás sin saber lo que me venía.

Este año, luego de viajar, decidí publicarlo, pero con la única condición de aumentar este nuevo capítulo que es fundamental, porque habla de algo que a cualquier persona le puede pasar. El fin del libro, más que señalar a las personas que me han podido agredir, es decirle a las otras personas que esto pasa, que estas drogas existen y se utilizan mucho más de lo que uno cree para violencia sexual, para robos y otros delitos.

No solo me ha pasado a mí, sino a muchísimas mujeres que al día siguiente o cuando despiertan, no tienen la certeza de lo qué paso. Entras en una especie de confusión y cuando cierras el círculo, te das cuenta de que has sido violada y ya no tienes opción a hacer absolutamente nada.

Cuando tuve miedo en el 2019, no estaba equivocada, pero no estaba lista para afrontar esto. De hecho, no era la misma mujer que soy ahorita. La mujer que era en el 2021 no es la misma del 2022. Después de eso, hubo un quiebre en mi vida como persona, mujer, ser humano y profesional. Cuando te pasa algo tan malo, te preguntas cuál es la razón del por qué me pasó, qué tengo que hacer con esto.

Haz tenido un choque con el sistema. ¿Qué pasó cuando Mónica Cabrejos hizo la denuncia?

Yo no acudo a la Policía. A mí me sucede esto un sábado para domingo, que era un día de inmovilización. Tomo la decisión de quedarme esas 24 horas, pero tomo una muestra de orina porque yo ya sabía qué me había ocurrido. Lo hago en un frasco que recogí de la basura. Pero cuando yo llegó a Lima, obviamente estábamos en plena segunda ola, no encontraba un laboratorio que me atienda un examen toxicológico.

Encuentro uno, logró ingresar y le pido a la señorita que por favor metabolice la muestra de orina que yo me había tomado el día anterior. Me dice que no se puede, que no es posible porque ellos solo aceptan una prueba válida si tú lo haces frente a ella. Yo le digo que necesito que entienda, pero me respondió que no y que, si deseaba, me tomaba una nueva muestra.

En este punto estoy convencida de que en la primera muestra, de las 12 horas, no iba a aparecer nada. De acuerdo a las investigaciones que he realizado, hay drogas que se metabolizan antes de que tú te despiertes.

Además, yo encontré rastros de lo que habría podido ser la sustancia que me habrían puesto, pero tampoco encontré un lugar donde puedan analizarla. Los resultados salieron negativos. El abogado me dijo: ‘Si quieres denuncia, pero no tienes ninguna prueba’. Para demostrar que te ha pasado, tienes que estar o muy golpeada o tener un video; caso contrario, no hay forma de probarlo.

Pero tu testimonio ante la Fiscalía...

No, yo no he ido ante la Fiscalía ni comisaría. Como periodista que soy, sé que lo único que voy a lograr es que me revictimicen más. ¿Qué hubiese pasado conmigo si hubiera hecho la denuncia? Hubiera sucedido lo que está pasando en este momento, un nivel de razonamiento, escarnio, juzgamiento incensario porque no soy culpable absolutamente de nada, ni responsable de nada, solo de haber dicho: “No deseo, aquí que me quedo y es mi derecho”.

El sistema no está preparado para proteger a la víctima.

¿Qué sigue?

Quiero estar tranquila, quiero sanar. Que más no quisiera yo que una Fiscalía investigue.

¿Dónde denunciar actos de violencia contra la mujer?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).