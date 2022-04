‘Metiche’ critica a Pamela Franco luego de que ella asegurara no tener problemas en visitar su programa

No le cree nada. ‘Metiche’ no se quedó callado al escuchar las declaraciones de Pamela Franco para las cámaras de su programa, “D’mañana”. La cantante aseguró no tener problemas en visitar el set de Panamericana TV, donde trabaja Karla Tarazona. Ante ello, Kurt Villavicencio sorprendió al arremeter contra la integrante de “Puro Sentimiento”.

La cumbiambera dedicó unos minutos de su tiempo para dejar en claro que ella puede ir a cualquier canal de televisión. “Pero yo voy a cualquier programa, yo voy. Yo no tengo ningún problema con nadie, estoy chévere. (...) Todos estamos bien, eso es lo más importante, que estamos felices. Todo está perfecto, yo que sepa todo está bien”, respondió cuando le preguntaron si tiene algún altercado con la conductora del programa.

Luego de la nota, ‘Metiche’ envió un mensaje a la cantante. “Hay que detallar que las personas invitadas de la farándula peruana o internacional que puedan venir al programa son invitadas. (...) Realmente no creo en ninguna de las palabras ni las sílabas que salen de la boca de la señora Pamela Franco, y se hace todavía la que no conoce el programa. No te creemos nada”, expresó.

Conductor en contra de Sigrid Bazán

El pasado 5 de abril, el presentador y Karla Tarazona opinaron sobre el toque de queda impuesto por el Gobierno de Pedro Castillo. En ese momento, ‘Metiche’ leyó el mensaje de Sigrid Bazán, quien cuestionó la medida del mandatario peruano. Sin embargo, el conductor de “D’mañana” no se guardó nada al responder a la congresista. “Sigrid Bazán, te quería escuchar desde hace tanto tiempo. (...) Se volteó. Puso las manos al fuego por Pedro Castillo, nunca me olvidaré”, mencionó.

‘Metiche’ y Karla Tarazona trolean a Anthony Aranda

Luego de compartir en historias sus últimos retoques, Anthony Aranda fue troleado por el presentador y la modelo. “Ahora está a lo Sheyla Rojas, agradeciendo canjes”, reveló ‘Metiche’. De inmediato, Karla Tarazona dijo: “Yo me pregunto si para estos empresarios es beneficioso darle canje a tipos como este, porque el otro día que le dieron alpargatas, la gente destruyó a la empresa de zapatos”, aseveró.