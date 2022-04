Melissa le reclama al ‘Activador’ por llevarla a la playa y no a Disney: “Te salió más barato”

Melissa Paredes, nuevamente, volvió a hacer noticia por las constantes comparaciones de su estatus actual con las comodidades que disfrutaba cuando estaba casada con Rodrigo cuba. Esta vez, la modelo se lució junto con Anthony Aranda por las playas del sur, porque, según el ‘Activador’, no pudo concretar sus planes de viajar a Disney con su novia e hija porque el papá de la pequeña no firmó la autorización.

Por ello, la parejita no tuvo otra opción que conformarse con unas vacaciones en la playa, mientras su niña se encuentra al cuidado del ‘Gato’ Cuba.

Melissa Paredes le hace ‘roche’ a Anthony Aranda por su viaje frustrado

A través de sus redes sociales, Melissa Paredes, en son de broma, le reclamó por sus fallidas vacaciones en Disney a Anthony Aranda, y resaltó la falta de presupuesto que habría tenido el bailarín.

“Yo aquí ando en plan vacaciones, en Disney… ¿Qué te burlas de mi? Mira que te salió más barato…”, le dice al ‘Activador’.

“Hay que verle siempre el lado positivo a todo. Es un plan lindo, a mí me encanta este plan”, agregó la modeló sarcásticamente.

“Es un buen plan, en mi casa estás happy”, dijo en su defensa su novio.

Melissa Paredes se niega a tener cuatro hijos con Anthony Aranda: “¡Ay, no, no, no!”

Melissa Paredes y su hija pasaron un día completo con Anthony Aranda. En un video en Instagram se pudo ver al ‘Activador’ muy cansado. La pareja descansó en un centro comercial con juegos mecánicos para niños pequeños y la actriz comentó sobre la falta de energías cuando se es padre.

“¿Qué se siente? Así es. ¿Quieres vida familiar? Así es. Está muerto. No puede más con su ser. ¿Quieres hijos? Así es”. Finalmente, el bailarín le repitió que quiere cuatro hijos, y ella exclamó: “¡Ay, no, no, no!”.