Dailyn Curbelo: revelan sensible fallecimiento de la madre de la salsera cubana

El día de hoy, 12 de abril, la cadena de restaurantes de Mauricio Diez Canseco realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram donde comunican a sus seguidores el sensible fallecimiento de Amarilys Nuñez, madre de la cantante cubana Dailyn Curbelo.

Como se sabe, Dailyn, junto a sus hermanas, Daynelis y Dayrelis, se presentan frecuentemente en varios locales de la empresa de ‘Brad Pizza’, pues ambos mantienen una gran amistad, al haber tenido un romance en el pasado. Incluso, el empresario se considera el fan número 1 de la cantante.

Mauricio Diez Canseco: ¿qué mensaje le envió Rustica a Dailyn Curbelo?

“Dailyn Curbelo, de todo corazón y desde el alma, tu mamá Amarilys siempre estará con nosotros… Tuvimos el honor de ser testigos de las buenas hijas que son tú y tus hermanas. Dios la tenga en su santa gloria”, se lee en el comunicado del restaurante.

Asimismo, también escribieron otro mensaje en la descripción donde enfatizan el cariño que tienen por la familia de la artista cubana. Por el momento, Dailyn Curbelo no se ha pronunciado en sus redes sociales.

El restaurante Rústica envío su pésame a la familia de Dailyn Curbelo. Foto: Rústica/Instagram

La familia de Dailyn Curbelo tiene un gran cariño por el Perú, así lo confirma una fotografía que publicó la señora Amarilys Nuñez junto a sus hijas en 2019. “Mis estrellas lindas, Navidades juntas y maravillosos días en nuestra Cubita, rodeadas de amigos y familia; ya de regreso a ese amado Perú, a seguir cosechando éxitos , allá nos veremos pronto. Las amo y muchas bendiciones”, expresó.

"Ya de regreso a ese amado Perú, a seguir cosechando éxitos", escribió la señora Amarilys Nuñez en 2019. Foto: Amarilys Nuñez/Instagram

Dailyn Curbelo y la frase que la inmortalizó en la farándula peruana

Una de las parejas más recordadas de Mauricio Diez Canseco es la cantante cubana Dailyn Curbelo. Como se recuerda, ambos tuvieron un romance e incluso llegaron a convivir; sin embargo, en 2014 fueron partícipes de una pelea que terminó expuesta en todos los medios.

Para esa época, ellos ya habían terminado, pero eso no significaba que la artista no se presentaría más en los locales del empresario. Así, una noche llegaron juntos y aseguraron mantener aún una amistad, pero todo cambio cuando Dailyn le deseó lo mejor a Mauricio por su nueva relación; comentario que él tomó a mal. “Si tú eres feliz con alguien, ¿qué tiene de malo?”, le dijo la cantante. “¿Tú cómo lo sabes? No seas hipócrita, habla por ti. Sé la que siempre has sido. ¿Por qué el veneno?”, expresó él, al referirse al ampay que había protagonizado la cantante junto a uno de sus compatriotas, y luego del cual terminó su relación junto al empresario.