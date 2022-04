Magaly Medina a Leonard León por desafinar: “Si vas a cantar, no das ese papelón”

Magaly Medina se pronunció sobre el video viral que protagonizó Leonard León, en el que el cantante aparece desafinando en un evento, pero es ayudado por Jhoan Mendoza, más conocido como ‘Chacaloncito’. La conductora criticó al intérprete por haber trabajado con la voz afectada y le recomendó que reconozca que el joven artista “demostró tener mejor voz” que él.

Recordemos que Leonard León enfureció al ver las imágenes de TikTok y minimizó el talento de ‘Chacaloncito’. Aseguró que el joven es un “NN en la música”, por lo que no le daría cabida. Además, lo acusó de tener una mala intención al difundir ese video en las redes sociales.

¿Qué dijo Magaly Medina?

Magaly Medina lanzó una fuerte crítica contra Leonard León. “Cuando vino el otro cantante, lo salvó del ridículo... él estaba sin voz. Si estás mal de la garganta, un resfriado, si tienes una afección faríngea no vas a cantar, tu contrato lo cumples otro día, y si vas a cantar, no das ese papelón, pero es Leonard, nos tiene acostumbrados a ese tipo de noticias”, dijo la presentadora.

Dejó entrever que el exnovio de Karla Tarazona habría tomado bebidas frías. “Muchas heladas seguramente, bastantes heladas, y claro, ‘Chacaloncito’ subió este video y Leonard salió a disparar contra él”, agregó.

Luego opinó que Leonard León debió reconocer que Jhoan Mendoza lo ayudó con su presentación. “Tienes que apechugar, ese ‘NN’ demostró tener mejor voz que tú”, expresó la conductora de ATV.

La respuesta de ‘Chacaloncito’

A través de TikTok, ‘Chacaloncito’ le respondió a Leonard León luego de que este lo ninguneara. El actor peruano confesó que para él fue un honor cantar juntos; sin embargo, quedó decepcionado por la actitud de su colega.

“Ser cantante no te hace mejor persona que nadie. Ser artista es gracias a las personas que nos siguen y nos debemos al público... me dejó mucho que desear, y te lo digo directamente. Como cantante no tengo nada que reprochar, pero como persona, de lo que estabas en una palestra, te me caíste, hermano. 3, 4 o 5 soles de humildad, papi”, sostuvo Jhoan Mendoza.