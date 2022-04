La historia de “Chorando se foi”, el baile prohibido de Kaoma que le valió una demanda millonaria

Hace más de 30 años “Lambada” del grupo Kaoma causó furor entre todos los jóvenes que coreaban, a todo pulmón, la pegajosa letra, a pesar de no dominar el portugués: ‘Chorando se foi quem um dia só me fez chorar’. Esta canción que se convirtió en uno de los temas del verano de esa época, no solo fue un hit por su ritmo, sino también por la coreografía, y las múltiples culturas que se podían apreciar en el videoclip.

Sin embargo, a poco tiempo de volverse un fenómeno a nivel mundial, este tema fue condenado por plagio y su cantante tuvo un trágico final: fue asesinada. En esta nota te contaremos la historia de este boom con la que su agrupación alcanzó el estrellato.

Kaoma: el grupo que causó sensación por “Lambada”

Ocho artistas provenientes de Brasil y Francia integraron Kaoma y saltaron a la palestra con “Lambada”, tema que alcanzó un éxito sin precedentes en el año 1989. Muchos se preguntan, ¿por qué este tema fue tan contagioso? y se presume que fue a partir de la coreografía que consistía en un sensual movimiento de pelvis, que no era muy fácil de realizar. Aunque no menos importante resulta el gran atractivo físico y simpatía que poseían los miembros de la agrupación: Entre ellos, el martiniqués Chyco Dru, el guadalupeño Jacky Arconte, el francés Jean-Claude Bonaventure y la brasileña (y rostro más conocido de Kaoma) Loalwa Braz, quien fue la intérprete de la canción.

En ese momento, la fama desbordante que logró este hit llamó la atención porque muchos críticos no encontraron nada novedoso en ella. A partir de ello, una denuncia de plagio cambió el rumbo de la historia.

Denuncian a Kaoma por plagiar “Lambada”

A pocas semanas del despegue internacional de “Lambada”, Kaoma fue demandado por el grupo boliviano los Kjarkas por plagiar la canción. La agrupación alegaba que este tema estaba basado netamente en su producción titulada “Llorando se fue”.

“Si uno escucha “Llorando se fue”, un tema de amor grabado en 1983 por los Kjarkas, no es que ambas composiciones se parezcan, es que son iguales” , comentó en primera instancia Mario Agreda, parte del Movimiento Indio en Europa, quien denunció el plagio en ese momento.

Por ello, Kaoma no tuvo otra salida y se vio en la obligación de reconocer la falta que habían cometido: “Se han enterado de que los autores estamos vivos. Se han comprometido a reconocer nuestros derechos, a cambiar la autoría en las próximas ediciones y a pagarnos una cantidad en concepto de daños y prejuicios”, dijeron los hermanos Ulises y Gonzalo Hermosa, compositores de la canción, al diario El País, en ese año.

Pero, ¿qué sucedió? Jean-Claude Bonaventure, el productor y tecladista de Kaoma, había basado “Lambada” en otra canción: “Chorando se foi”, de la brasileña Marcia Ferreira, quien tradujo al portugués la versión original de “Llorando se fue”.

Sin embargo, debido a todos los problemas que surgieron por el tema de Kaoma, todos se vieron beneficiados, pues los Kjarkas y Marcia Ferreira lograron alcanzar la fama. Y ello no fue todo, pues el grupo boliviano realizó muchas giras llevando este hit con lo que ganaron una gran cantidad de dinero (la cifra exacta aún se desconoce). Por otro lado, la vocalista de Kaoma, Loalwa Braz, también pudo tener mucha notoriedad en Francia y compuso un par de canciones para películas francesas y fue condecorada como miembro importante de la Academia Francesa de Artes.

Kaoma: el trágico final de Loalwa Braz vocalista del grupo

La fama y el éxito de la carrera de Loalwa Braz se apagó repentinamente. La vocalista de Kaoma regrabó algunos hits de la agrupación luego de recuperarse de un cáncer a inicios del 2017. Sin embargo, la cantante tomó la drástica decisión de alejarse de los escenarios, por un tiempo, debido a que venía recibiendo amenazas de muerte.

Según Efe, el 19 de enero de ese año, tres hombres ingresaron al inmueble de la brasileña (en Río de Janeiro) con el fin de robarle 3.500 euros. Para amedrentar a la artista, los malhechores se ensañaron con ella y finalmente la asesinaron:

“Para que se callara, la golpearon un palo de madera y la amenazaron con una navaja. Entonces, decidieron meterla en el maletín de un coche. Pero, al cabo de unos minutos, el motor de este empezó a fallar y decidieron quemarlo, con la artista en su interior” , según publicó El Mundo en ese entonces.

Tras este trágico desenlace, los fanáticos de la cantante le rindieron innumerables homenajes.