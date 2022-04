Guido Bellido incomoda a Juliana y ella lo ‘cuadra’ : “Su humor me vacila, pero su trabajo no”

La periodista Juliana Oxenford tuvo como invitado al congresista de la República Guido Bellido el último lunes 11 de abril en su programa de ATV “Al estilo Juliana”. Durante su estancia en el espacio noticioso, el parlamentario se refirió a la tensión política y social que viene atravesando el país desde hace varias semanas.

Al parecer, como de costumbre, el expremier Guido Bellido no podía abandonar el programa sin soltar una de sus polémicas frases en vivo, por lo que, minutos antes de que “Al estilo Juliana” finalizara su transmisión, la mujer de prensa Juliana Oxenford le consultó sobre su relación con la presidente del Congreso, María del Carmen Alva.

Guido Bellido y Juliana Oxenford protagonizan acalorado momento

“Con María del Carmen Alva, la presidenta de la junta directiva, lo hemos visto abrazado, muy cercano, una relación que parecía amical, y ahora usted está pidiendo su renuncia”, le dijo la conductora.

“¿Usted se ha puesto celosa?”, respondió en seguida el parlamentario, declaración que tomó por sorpresa a la comunicadora. “¿Quién?, ¿de usted?”, le replicó. “Porque me dice que me ha visto abrazado. ¿Por qué me está reclamando eso?”, contestó este nuevamente.

Con el mejor de los ánimos y sin perder la compostura, la figura de ATV respondió el desatinado comentario del congresista de Perú Libre.

“A mí me parece muy gracioso. En eso es muy hábil. ¡En qué momento! Le acabo de decir faltan cincuenta segundos para que acabe la entrevista y no va a dejar que esto concluya sin antes no mandar sus frasecitas con su toque de humor, cosa que hasta ahora me vacila, a pesar de que su trabajo no me vacile ni el del grupo al que representa”, acotó Juliana Oxenford.

Juliana pide a Guido Bellido que no haga tiktoks

Guido Bellido le hizo saber a Juliana Oxenford que le agradaba que su humor le vacile pese a que su trabajo como funcionario no.

“Hasta que se mande con algún exceso como suele pasar y tenga que salir… ¿Va hacer un tiktok?”, le preguntó Juliana antes de finalizar la entrevista. Ante la interrogante, Guido afirmó que así lo haría.