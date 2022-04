Josetty Hurtado arremete contra sus haters: “Somos monas felices que cumplen sus sueños”

Josetty Hurtado respondió fuerte y claro a quienes la critican por sus lujosos viajes junto con su hermana. Esta vez, la influencer compartió unas fotografías en sus redes sociales de lo que fue su estadía en Estambul, Turquía. Sin embargo, los haters no se hicieron esperar para criticar a las hijas de Andrés Hurtado.

Mediante los comentarios en su cuenta oficial de Facebook, una usuaria arremetió contra la empresaria y su hermana Gennesis Hurtado. “Las monas, aunque se vistan de seda, monas se quedan”, se lee en uno de los primeros comentarios de la publicación.

Tras ello, la hija del presentador de “Sábado con Andrés” no se quedó callada y decidió enfrentar su crítica. “Somos monas felices que cumplen todos sus sueños. Bendiciones, saludos desde Estambul, Turquía”, escribió.

Josetty Hurtado respondió a hater. Foto: captura Facebook.

Influencer se une al trend de Cardi B

La hija de Andrés Hurtado causó furor al unirse al famoso trend de Cardi B en Tiktok. En el clip se puede ver a la instagrammer en la cocina con un camote en la mano y con un gesto de preocupación. “Por eso Dios me bendijo. ¿Saben a lo que me refiero? Por eso Dios me bendijo y me hizo rica y famosa, porque sabe que yo no soy doméstica. No nací para estar en la cocina. Yo nací para contratar chefs, porque esto no es mi estilo de vida”, dijo a modo de imitación.

Josetty y Gennesis Hurtado sorprenden a Magaly Medina

En la edición del programa de “Magaly TV, la firme” del 31 de marzo, la conductora recibió regalos de sus familiares, amigos y fans por sus 59 años. Para esta fecha especial, Josetty y Gennesis Hurtado se hicieron presentes con un costoso obsequio: un ojo turco. “Para toda la envidia que me tienen algunos”, expresó Magaly Medina muy sonriente antes de despedirse de sus seguidores.