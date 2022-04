Jorge Benavides anuncia la muerte de ‘Chugo’, su productor: “Gracias por tu excelente trabajo”

Jorge Benavides conmovió a sus seguidores en redes sociales al anunciar la muerte de Sandro Romano Ortiz Mindreau ‘Chugo‘, productor ejecutivo de ”JB en ATV”. A través de un extenso mensaje en su cuenta oficial de Facebook, el humorista lamentó la partida de su colega y envió sus condolencias a la familia.

Jorge Benavides anuncia la muerte de ‘Chugo’

El líder de “JB en ATV” precisó que el deceso de Ortiz Mindreau se produjo el lunes 11 de abril del 2022. Además, recordó algunos de los anecdóticos momentos que protagonizó junto al miembro de su producción frente a cámaras.

“Querido ‘Chugo’, me parece mentira que ya no estés con nosotros. Seguramente ustedes que siguen el programa me habrán escuchado mencionarlo en algunos sketchs. Y en algunas oportunidades lo hacía pasar a escena para llamarle la atención como la ‘Tía Gloria’. Él era el productor ejecutivo de nuestro programa y el día de ayer (11 de abril) recibimos la terrible noticia de que había dejado de existir . A todos sus seres queridos, familiares y amigos, mi más sentido pésame”, escribió.

Jorge Benavides se despide de 'Chugo'. Foto: Jorge Benavides/ Facebook

JB se despide de ‘Chugo’

Finalmente, Jorge Benavides le dedicó unas sentidas palabras al popular ‘Chugo’, agradeciéndole por su entrega durante todo el tiempo que trabajó con él.

“Y a ti, ‘Chuguito’, en donde quiera que estés, gracias por tu excelente trabajo que hizo posible entregar a nuestros seguidores un programa como a ti te gustaba hacerlo: A1. Que en paz descanses, ‘Chuguito’. Te vamos a extrañar”, manifestó el humorista.

¿Quién era ‘Chugo‘?

Sandro Romano Ortiz Mindreau, ‘Chugo’, era un conocido productor peruano de televisión. Se desempeñaba como productor ejecutivo en “JB en ATV”, programa cómico de Jorge Benavides.

A lo largo de su carrera, Ortiz Mindreau trabajó en los principales canales de TV nacional, entre ellos Latina y ATV.