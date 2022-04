Flor Polo acusa a Néstor Villanueva de maltrato psicológico: “Nos expone a todos”

Desde que Néstor Villanueva fuera ampayado por las cámaras de Magaly Medina en la ciudad de Chancay junto a un grupo de amigos, su matrimonio con Flor Polo se fue en picada. Pocas semanas después de aquel hecho, ‘Florcita’ emitió un comunicado donde anunciaba que su relación con el cumbiambero había llegado a su fin. El artista pareció no haber quedado del todo conforme con la decisión, pues en más de una ocasión le pidió a su esposa luchar por su romance.

Todo pareció empeorar cuando el cantante volvió a ser ampayado, pero esta vez junto a una bailarina, en una situación bastante cariñosa. Poco después, Susy Díaz acusó a su exyerno de maltrato psicológico hacia su hija debido a sus constantes apariciones en diversos programas de espectáculos.

Flor Polo acusa a Néstor Villanueva de maltrato psicológico

Flor Polo visitó el set de “América hoy” este martes 12 de abril y confirmó lo dicho por su madre. La empresaria aseguró que en las últimas semanas evitó hablar del tema, pero que ya está cansada de la conducta de Néstor Villanueva.

“ Agradezco a mi mamá que me defienda porque ella sabe que para mí no es fácil seguir sacando adelante a dos niños, no es fácil. Ella se refiere a eso por todas las cosas que han estado saliendo. Yo no he opinado nada al respecto, pero para mí, en mi posición y las personas que pueden ver, eso sí es un maltrato psicológico por todo lo que ha estado saliendo en televisión ”, inició.

Flor Polo asegura que Néstor Villanueva expone a sus hijos

Otro hecho por el que Florcita y Néstor han sido criticados en los últimos días es que, a pesar de sus líos matrimoniales, suelen exponer a sus hijos en cada una de sus apariciones públicas. Sin embargo, la hija de Susy Díaz se desligó de estos comentarios negativos y responsabilizó del todo al padre de sus pequeños.

“Nos expone a todos, a mí y a mis hijos. No piensa en las cosas ni en las consecuencias que pasan. Yo no puedo estar tranquila llegando a mi casa de trabajar y ver una cámara que me la ponen en la cara a preguntarme de las cosas que el señor ha hecho”, precisó.