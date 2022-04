Fiorella Rodríguez revela que se hizo su primer retoque: “Hay cosas que necesitan una ayudadita”

Fiorella Rodríguez está más preparada que nunca para buscar nuevas experiencias en España. La actriz, después terminar su relación amorosa con Jean Pierre Díaz, reveló para “América espectáculos” este martes 12 de abril que decidió buscar la ayuda de un especialista para realizarse su primer ‘retoquito’.

“Le dije al doctor: ‘haga algo, doctor. Levante todo lo que tenga que levantar’. (risas) Sí, ya quería, es el primer retoque que me hago a mi edad siendo artista, siempre me he cuidado mucho, pero hay algunas cosas que necesitan una ayudadita adicional”, mencionó.

Presentadora elogia a su expareja

Tras anunciar su ruptura amorosa con Jean Pierre Díaz a través de un extenso mensaje en Instagram, la empresaria aseguró que sigue laborando junto a su expareja, e incluso, elogió su desempeño en el proyecto que ambos emprendieron.

“Con Jean Pierre hemos construido cosas grandiosas y seguimos trabajando juntos. Estamos con varios proyectos, tengo un proyecto personal y el encargado del contenido audiovisual. Somos un equipo, por el hecho de que no tengamos una relación sentimental, no dejamos de ser un equipo. Hay mucha admiración a nuestro trabajo”, indicó en entrevista con El Popular.

Fiorella Rodríguez viajará a España

La peruana señaló que está próxima a viajar a España para trabajar con otros colegas. Mediante entrevista con El Popular, la modelo se animó a dar detalles de cómo surgió la propuesta.

“Hay un portal digital español que se llama Karolus, que me ha invitado a hacer una serie de reportajes, y me voy a hacer el primero. Estoy yendo a España en la segunda quincena de abril. Va a haber una cena importante en la cual van a destacar a latinos que están triunfando allá, y uno de la lista es Lucho Salvatierra, el alcalde de La Victoria. Lo están premiando por su grupo élite de ‘Mujeres cuidando mujeres’. Vi la lista y, así como está él, hay otros. Es una noche importante, porque voy a compartir experiencias con colegas de Europa, con reporteros, conductores, y voy a conocerlos. Vuelvo a España después de mucho tiempo. La última vez que fui fue para entrevistar a Raphael”, acotó.