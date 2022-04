Faraón Love Shady lanza su tiradera contra René Pérez llamada “Rip [R]esentido”

Faraón Love Shady sorprendió a todos sus fanáticos este martes 12 de abril al lanzar su tiradera contra Residente llamada “Rip [R]esentido”. En este tema, el conocido artista nacional critica duramente a René Pérez al mismo estilo de la canción que compuso el rapero de Puerto Rico contra J Balvin.

Como se recuerda, el cantante ya se había pronunciado sobre el tema días atrás. Afirmó que el ex Calle 13 criticaba todo tipo de temas políticos, pero sobre la invasión de Rusia a Ucrania no había hecho pronunciamiento alguno. El video subido a YouTube no solo llamó la atención por las 37.000 vistas conseguidas en menos de una hora, sino también porque tiene un parecido con el de la BZRP Music Sessions #49.

Faraón Love Shady presentó su tiradera contra Residente

Desde el inicio de su nuevo sencillo, Faraon Love Shady hizo referencia al hot dog con el cual Residente había ofendido al artista de Medellin durante su batalla mediática en los meses pasados. Asimismo, el rapero aseguró que su colega tiene tendencias comunistas y que también es racista.

“ En el pasado dijiste que eras autista solo para tapar tu fanatismo comunista. Sé que en el fondo también eres racista, acuérdate que Chávez también fue terrorista. No te da vergüenza que tú con tantos premios tengas que tirarle a Balvin, eso no es de genios ”, indica en parte de este polémico sencillo.

Faraón Love Shady arremete contra Residente

Las críticas de Faraón Love Shady hacia Residente no son recientes, ya que en los primeros días de abril subió un video en Instagram donde arremetió contra el puertorriqueño. El intérprete nacional aseguró que su colega ahora le pega al género del reguetón, a pesar de que en sus inicios alcanzó el éxito gracias a dicho ritmo.

“Resentido, ¿por qué sigues tirándole al género? Cuando tú empezaste haciendo reguetón y triunfaste como artista reguetonero. Ahora, viejo, con tus 40 años, tienes delirio de rapero, prefieres que ya no te recuerden como reguetonero. ¿Qué es esa hipocresía, resentido?”, precisó.