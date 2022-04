Romina Gachoy niega competir con Xoana y Fátima Segovia en OnlyFans: “Soy la más angelical”

Romina Gachoy se encuentra en OnlyFans, al igual que Xoana González, Fátima Segovia, Vania Bludau, Leslie Shaw y varias figuras de espectáculo. El pasado martes 29 de marzo, la uruguaya reveló que factura 6.000 dólares al mes a través de su cuenta en esta plataforma y que se encuentra “feliz de la vida”.

Sin embargo, Romina aseguró que el contenido que ella brinda a sus seguidores no es explícito por respeto a su familia y, este lunes 11 de abril, durante una conversación con Trome, señaló que tiene límites en OnlyFans y descarta fotografiarse al estilo de Xoana González y Fátima Segovia.

¿Qué dijo Romina Gachoy?

La modelo mantiene una sólida relación con Jean Paul Santa María y él está enterado de cómo se gestionan sus redes sociales. Existe tanta confianza entre la pareja que Romina intentó convencerlo de unirse a OnlyFans también.

“Soy la más angelical del OnlyFans. Mi contenido es moderado, espontáneo y artístico. Tengo muchos límites, no hago contenido para adultos, como el nivel de Xoana y Fátima, a quienes quiero un montón. Cada una se maneja como quiere, pero no llego a tanto. En mi caso, poso sexy, bailo, desfilo y actúo, pero no mostraré mis partes íntimas ni tendría relaciones. Nunca me verán haciendo pornografía; así gane un millón de dólares, no lo haría”, precisó la modelo uruguaya.

“Mis producciones las hago sola, pero Jean Paul me respalda. Somos una pareja que tenemos mucha confianza y nos respetamos en lo que hagamos. Ya casi tenemos diez años juntos. Nos apoyamos muchísimo e incluso en un momento le dije a él que se sume a la plataforma porque a varios chicos de la farándula les va bien”, aseveró.

Romina Gachoy triunfa en OnlyFans y cada suma miles de seguidores. Foto: composición/Romina Gachoy/Instagram

Durante una entrevista con El Popular, a la joven modelo le mencionaron a Xoana González y le preguntaron si subiría videos como ella, a lo que respondió: “Respeto su decisión de hacerlo. Todas somos libres. Además, es un tema de adultos. Nunca se me ha pasado por la cabeza. Tenemos niños en casa y les podemos causar un daño. Tampoco a él le agrada la idea”, dijo Gachoy.