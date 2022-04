Mayra Goñi aclara cuál es su trabajo en EE. UU.: “Estoy harta de que se digan cosas de mí”

Mayra Goñi aclaró qué tipo de trabajos hace en Estados Unidos, país donde radica desde hace varios meses. La actriz peruana no pudo más y se quebró al defenderse de las críticas que recibe luego de que el programa “Amor y fuego”, de Rodrigo González y Gigi Mitre, difundiera un informe en el que una compañía asegura que cobra 100 dólares para que la modelo asista a fiestas privadas.

A través de Instagram, la joven artista reconoció que aún no puede trabajar en actuación y música debido a que “se lo impiden”. Añadió que tampoco puede regresar al Perú.

“Hay sacrificios que hacer, uno extraña a su familia, estoy en un proceso. Ahora no puedo volver a mi país hasta que me lo permitan, hasta que me lo permitan no puedo trabajar en lo que me gusta, que es cantar y actuar”, expresó.

¿En qué trabaja Mayra Goñi?

Luego, reveló que, de manera temporal, se dedica a manejar sus redes sociales, promocionar marcas extranjeras y a recibir clases de couch.

“Mientras tanto estoy trabajando como influencer porque de alguna manera tengo que generar ingresos, porque tengo mis ahorros, pero tampoco voy a gastar mi dinero de ahorros. (...) Están viniendo muchas marcas y con esto voy solventando mis gastos”, sostuvo.

Cansada de las especulaciones

Rompió en llanto al recordar los momentos difíciles que vivió en su infancia y afirmó que los malos comentarios le afectan a ella y a su familia.