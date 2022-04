“¿Tú quieres show?”: el día que Dailyn Curbelo y Mauricio Diez Canseco hicieron tremendo escándalo

Dailyn Curbelo y Mauricio Diez Canseco protagonizaron uno de los escándalos más sonados de la farándula peruana, cuando en octubre de 2014 se pelearon ante toda la prensa de espectáculos. El incidente ocurrió en un local de la cadena de restaurantes Rústica, a donde llegaron juntos luego de haber terminado su relación por un ‘ampay’ de la cubana.

Al momento de ingresar, los dos aseguraron que habían quedado como amigos y que el cariño mutuo perduraría por siempre. Sin embargo, no fue así.

En ese entonces, se seguía comentado sobre el ‘ampay’ de Dailyn Curbelo con el músico Samuel Formel de la orquesta Van Van. Pero la cubana ya no quería que le recuerden más el tema.

¿Por qué se pelearon Dailyn Curbelo y Mauricio Diez Canseco?

Todo comenzó cuando Dailyn Curbelo le deseó lo mejor a Mauricio Diez Canseco por su nueva relación, su comentario molestó al empresario. “Si tú eres feliz con alguien, qué tiene de malo”, le dijo la cantante. “¿Tú cómo lo sabes? No seas hipócrita, habla por ti. Sé la que siempre has sido. Por qué el veneno”, le respondió él.

La cubana le advirtió que se relaje porque estaba alterado, pero él insistió. “Escúchame, si no quieres cantar, no cantes”, aseguró.

Fue en ese preciso momento en el que Dailyn Curbelo explotó de cólera y reventó un vaso de agua en la mesa donde estaba sentado el popular ‘Brad Pizza’.

Dailyn Curbelo y Mauricio Diez Canseco fueron pareja. Foto: GLR

“ ¿Tú quieres show? ¡ Yo vine esta noche a cantar, no vine a hacer un show! ¡Pero si quieres show, yo me retiro! Yo no soy ya parte de tu show”, gritó la expareja del empresario.

Luego, al salir del local de comidas, la salsera lamentó el escándalo. “Payaso no soy… Me pusieron 50 cámaras y Mauricio se sentó a sacarme lo que tengo. Yo soy una mujer y él es un hombre, entonces me tiene que respetar. Yo vengo aquí a cantar. A mí me da mucha vergüenza esta situación”, expresó.

Mauricio Diez Canseco pidió disculpas

Por su parte, Mauricio Diez Canseco reconoció que se excedió con sus palabras. “No debí decir algunas cosas. Pido disculpas. (...) Fue una torpeza mía sacar eso en un momento que no tenía nada que ver”, señaló.