Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama se casaron en una boda de ensueño el domingo 10 de abril. El empresario peruano y la modelo cubana contrajeron matrimonio frente al mar, en Cuba. A través de Instagram, fue ella quien compartió imágenes del emotivo momento en el que aparece usando un espectacular vestido de novia, mientras es llevada del brazo por su madre.

Luego, en otro fragmento de los videos, se muestra a Mauricio Diez Canseco con un traje blanco y negro. La decoración del local tuvo temática floral, hubo un espacio para recibir a los invitados y un pequeño muelle en el que los recién casados se dijeron el “sí acepto”.

Lisandra Lizama y su vestido de novia

Lisandra Lizama lució un vestido de novia blanco con aplicaciones de flores y una cola larga de tul. El diseño llevaba un corset y un escote que dejó al descubierto sus hombros. Para el peinado, la cubana eligió el look que la caracteriza.

Mauricio Diez Canseco: así fue el espectacular vestido de novia de Lisandra Lizama. Foto: capturas Instagram

Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama se conocieron hace un mes

Según reveló Lisandra Lizama, conoció al dueño de la cadena de Rústica en marzo de 2022, es decir, un mes antes de contraer matrimonio civil. “Pasé el casting de ‘Las chicas doradas’ de Cuba y en ese momento no tenía mucha información de para quién íbamos a trabajar ni nada por el estilo, pero lo conocí ese día y mientras me entrevistaba surgió una ‘química’ y atracción mutua ”, contó.

“ (Lo conocí) El 2 de marzo, hace un mes. (Fue amor a primera vista), rápido y mágico”, agregó en una entrevista para Trome.

La diferencia de edades no es un problema

La modelo cubana aseguró que la diferencia de edades en su relación con Mauricio Diez Canseco no es un problema para ella. Pese a que el empresario tiene 58 años, ella afirma que está enamorada.