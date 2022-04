Luciana preocupada por Patricio tras efectos de la vacuna contra la COVID-19: “Pobre mi bebé”

Luciana Fuster se mostró consternada por la salud de Patricio Parodi. Luego de haber generado gran revuelo con su presencia en el baby shower de Majo Parodi, hermana de ‘Pato’, debido al reencuentro que tuvo con Flavia Laos, Luciana luce más unida que nunca a su pareja.

Tras haber asistido a la reunión familiar de su enamorado, la joven influencer reveló que cuando Patricio recibió la tercera dosis de refuerzo contra la COVID-19 presentó efectos secundarios de la vacuna.

¿Qué dijo Luciana Fuster?

Las cámaras de “América espectáculos” la abordaron para consultarle el estado de salud del chico reality luego de haberse dejado ver indispuesto en sus redes. “Estábamos saliendo de su casa, viniendo a ‘Esto es guerra’, y para salir de ahí hay muchas escaleras. Entonces, el niño se me moría y se me colgó como para que lo ayude a subir y dije ‘pobrecito mi bebé’ ”, comentó la modelo.

“¿Cómo está evolucionando (Patricio Parodi)?”, le preguntó el reportero.

A lo que Luciana respondió: “Ahora está un poco complicado. Yo no sé por qué le pegó tan feo la vacuna, fueron como dos o tres días que estuvo mal, lo que normalmente a la gente le pega. De pronto, se mejoró un poquito y de nuevo una recaída. Entonces, estamos ahorita con medicinas y viendo que mejore”.

Patricio Parodi opina sobre el beso que le dio Luciana en vivo

El integrante de “Esto es guerra” y la chica reality Luciana Fuster se han convertido en una de las parejas más controversiales de ‘Chollywood’. Por eso, luego del beso que le dio la joven a ‘Pato’ finalizada una competencia en el reality, el modelo habló fuerte y claro.

“No, qué me voy a poner nervioso. No es nada del otro mundo”, relató. Sin embargo, agregó que pese a que fue un momento muy singular y tierno no volvería a pasar ante cámaras, pues cuida mucho su intimidad.