Jessica Newton recuperó su cuenta gracias a su esposo: “Se comunicó con la cabeza de Facebook”

Las últimas semanas han sido bastante complicadas para Jessica Newton, pues dio a conocer por medio de las plataformas sociales de su hija Cassandra Sánchez que su cuenta de Instagram había sido hackeada. La empresaria se mostró muy consternada por lo acontecido, pero no se dio por vencida y buscó todos los procedimientos posibles para que esta retorne a su poder nuevamente.

Tras varias semanas de intentarlo y con mucha ayuda de por medio, la exreina de belleza dio a conocer el último 10 de abril que logró recuperar su perfil. Jessica Newton, a modo de interactuar con sus seguidores y narrar lo sucedido, comentó que hasta incluso contempló la idea de negociar con los mismos hackers.

Esposo de Jessica habló con la cabeza de FB

La organizadora del Miss Perú agradeció a la madre de Ale Müller por haberse mostrado presta a ayudarla a recuperar su cuenta y además, destacó el acto de su esposo Fernando Sánchez de la Madrid, pues llegó a contactarse con la cabeza de Facebook en Colombia.

“ Como ya pensaba que era imposible, mi esposo se comunicó con la cabeza de Facebook que tiene sede en Colombia y tuvimos que crear nuevo correo, pasárselos y a un día y medio ya tenía el link para entrar a mi cuenta ”, señaló la madre de Cassandra Sánchez.

“Me he dado con la desagradable sorpresa que sigo gente que nunca hubiera seguido. He bloqueado gente desde mi cuenta principal (...) ¡Increíble! Los hackers me saludaron e intentaron ingresar nuevamente a la cuenta desde Pakistán”, agregó ‘La Newton’.

Jessica Newton celebra el haber recuperado su Instagram

La madre de Cassandra Sánchez anunció la noticia de que logró recuperar su perfil de Instagram hackeado a mediados de marzo. El comunicado lo realizó a través de un reel publicado en una nueva cuenta que se creó ‘Soy la Newton’ para no perder el contacto con su audiencia.

“Estamos de vuelta”, escribió la exmodelo en el texto que acompañaba su publicación.