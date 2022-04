Flor Polo pide a cámaras de “Amor y fuego” que la dejen tranquila: “Me parece un acoso”

Flor Polo estuvo en el set de “D’ Mañana” para contar detalles de su separación con Néstor Villanueva y el proceso de divorcio que ya inició. Además, aprovechó en aclarar por qué su expareja no estuvo en la fiesta de cumpleaños de su hijo. No obstante, lo que llamó la atención fue el pedido público que hizo para un conocido programa de espectáculos.

Con lágrimas en los ojos y dificultad para hablar, la hija de Susy Díaz respondió a todas las preguntas que le hicieron los conductores del programa, pero nadie imaginó lo que sucedería después. La joven madre explotó contra “Amor y fuego” de Rodrigo y Gigi, pues asegura que sus reporteros la persiguen a todos lados y se siente acosada.

“Los dos estamos expuestos, prefiero que cada uno lo haga por su lado, hasta que las cosas se calmen. Yo estoy demasiado expuesta, demasiado estresada. Pido, por favor, a las cámaras de ya sabe qué programa me refiero, que me dejen en paz . Porque no puedo trabajar, no puedo estar con mis hijos tranquila, ya eso me parece un acoso”, expresó.

Sin embargo, Kurt Villavicencio preguntó: “A qué programa te refieres, Florcita, para aclarar”. Ante esto, Flor respondió fuerte y claro: “De Amor y Fuego, de ellos me refiero, porque no me dejan tranquila, y el que tiene acá que declarar es el (Néstor Villanueva). Él ha salido, y lo han visto, no yo”, finalizó la empresaria.

Néstor Villanueva hace un mea culpa de su matrimonio con Flor Polo

El cantante se comunicó con sus seguidores a través de una transmisión en vivo y reflexionó sobre las imágenes en las que fue captado con una joven, cuando él aseguró que intentaría recuperar su matrimonio con Flor Polo.

“Simplemente me vieron salir y dijeron cositas que les venden. No voy a meter candela, ni hablar de nadie. Y sí, afronto y asumo mis errores dentro de mi matrimonio”.

Néstor Villanueva habló sobre su crisis matrimonial. Foto: captura de América TV / Instagram

Susy Díaz acusa a Néstor Villanueva de maltrato psicológico

Pese a que en un comienzo la excongresista buscaba que la pareja se reconcilie, luego de los diversos escándalos en los que se vio envuelto su exyerno, Susy Díaz prefiere mantener distancia y solo enfocarse en el bienestar de su hija, quien fue la más afectada tras la separación.

“Con todo lo que ha hecho, en vez de hacer que Flor vuelva con él o cambie de parecer, la ha alejado. Eso ya ha sido un maltrato psicológico. Ha sido una decepción, Lo bueno que Flor está fuerte, es doloroso para cualquiera porque es una relación de 14 años y con dos hijos, pero él se portó mal y le faltó el respeto”, manifestó para Trome.