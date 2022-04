Peluchín critica a Luciana Fuster por ir a baby shower de hermana de Pato Parodi: “No la toleran”

¡No se queda callado! Rodrigo González dio su opinión sobre la asistencia de Luciana Fuster al baby shower de la hermana de Patricio Parodi, Majo Parodi, que realizó el sábado 9 de abril. El evento desató una infinidad de comentarios, pues muchos consideraron que la modelo no debió aparecerse en dicha celebración donde también estuvo Flavia Laos.

De ese modo, ‘Peluchín’ criticó la actitud de la integrante de “Esto es guerra” porque presumió su paso por la casa del ‘Pato’ al publicar fotos en su Instagram donde se mostraba en la sala y demás ambientes del hogar.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Luciana Fuster?

“ Pobrecita estar en el papel de Luciana, ¿no? Ella sabe que lo hacen (las hermanas) para no tener problemas, pero la verdad es que no la soportan , no la toleran y hacen todo lo posible por dárselo a notar, pero ella sigue ahí, se para ahí al lado”, mencionó ‘Peluchín’.

Conductores de “Amor y fuego” critican el look de Flavia Laos en el baby shower

A Rodrigo González y Gigi Mitre no se les escapó ni un detalle del baby shower de Majo Parodi. Luego de hablar de la presencia de Luciana Fuster en la celebración, los conductores criticaron el look con el que asistió Flavia Laos.

“Se vistió mejor la Fuster para la ocasión. La otra parecía reguetonera. Con su látigo te iba a dar”, inició Gigi Mitre. Rodrigo González dijo: “Un poco discotequera, para salir de noche, no para un baby shower de día. De repente fue a la pasada y tenía sesión de fotos”.