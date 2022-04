Ethel felicita a Flavia por asistir al baby shower de Majo Parodi: “Están pensando en la bebé”

Ethel Pozo dio su opinión sobre la tan comentada celebración que organizó Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi, por la próxima llegada de su bebé Aitana. No obstante, la reunión se volvió controversial en redes sociales al revelarse que Luciana Fuster y Flavia Laos estuvieron ahí.

De esta forma, durante la última edición de “América hoy”, el lunes 11 de abril, la hija de Gisela Valcárcel dedicó varios minutos de su programa a elogiar la asistencia de la modelo en la fiesta, pese a ya no seguir con ‘Pato’. Como se sabe, después de su ruptura, Flavia ha seguido en contacto con la familia de su expareja.

“Ha tenido una relación de tres años y están agasajando a la bebé”, comentó la conductora. Ante ello, ‘Giselo’ expresó: “La bebé ni sale de la panza”. No obstante, la presentadora no hizo caso y continuó halagando a la rubia. “Están pensando en la bebé, ustedes están pensando como adultos. Flavia tiene que ir, ha estado varios años y es amiga ”, señaló.

Flavia Laos y Luciana Fuster se reencuentran

Aunque ambas estuvieron en el mismo evento, parece ser que Flavia y Luciana no se vieron las caras ni por un minuto, ya que la ex chica reality se habría retirado antes de lo esperado.

La joven actriz fue una de las primeras invitadas en llegar y en irse. A los pocos minutos de subir una imagen al lado de Majo Parodi, la influencer compartió unos videos en su carro donde pedía recomendaciones de cevicherías para que pueda ir a comer.

Luciana Fuster y Flavia Laos estuvieron presentes en el baby shower de Majo Parodi. Foto: composición Flavia Laos/Patricio Parodi/Instagram

Luciana Fuster y su “momento de gloria”

Samuel Suárez no pudo evitar mostrarse sorprendido al confirmar que Luciana Fuster y Flavia Laos se volvieron a ver tras asistir al baby shower de la hermana de Patricio Parodi. El creador de “Instarándula” tomó con gracia la situación y comentó, más de una vez, cómo habría sido el ansiado encuentro.

“Ah no, de todas maneras, crees que ella no ha subido la foto adrede para que vean cómo se lleva con la familia. Ella estaba al pendiente, era su momento de gloria. La foto de la mano en la pancita, por favor: ‘Porque yo no soy morbosa y no quiero que nadie hable acá’”, dijo entre risas, en referencia a Luciana.