“El poder del amor”: ¿cómo quedaron los romances de la primera temporada del reality show?

Transmitido desde la señal de Ecuavisa, “El poder del amor” es un programa de telerrealidad que alberga solteros de diversos países de Latinoamérica. Ellos tienen como tarea convivir en una casa durante un cierto período para compartir todo tipo de experiencias mientras buscan a su media naranja.

La primera temporada del reality de corte romántico tuvo a 18 personajes, nueve mujeres y nueve varones, que semana a semana cautivaron a la audiencia peruana y extranjera con sus hilarantes ocurrencias y comprometedoras escenas.

No obstante, solo algunos de los romances que nacieron en pantalla continúan vigentes a la fecha. A continuación, te contamos los amoríos de las duplas más polémicas del concurso de parejas.

Edgar Rivera y Claudia Peña

Tras varias idas y venidas con muchos coqueteos y tensión, antes de finalizar el programa reality la conductora boliviana Claudia Peña y el puertorriqueño Édgar Rivera se declararon su amor. Poco después decidieron hacer oficial su noviazgo.

Sin embargo, la felicidad no les duró mucho tiempo, pues el joven decidió dar por finalizada la relación. Por su parte, Claudia , mejor conocida como ‘La Piña’, respetó su decisión.

Claudia Peña y Edgar Rivera se conocieron filmando "El poder del amor". Foto: difusión

Griss Romero y Sergio Acuña

Otra de las parejas que no llegó a prosperar fue la conformada por Griss Romero y Sergio Acuña. Según comentó la exreina de belleza hondureña en sus redes sociales, el motivo que propició su separación fue la distancia y los intereses personales que no iban de la mano.

A un mes de haber culminado las grabaciones de “El poder del amor”, Griss Romero dio a conocer el fin de su relación con el chico reality. “La verdad es que es muy difícil. Estamos súper lejos, mantener algo así es muy dificil y más que tenemos metas diferentes”, fueron las palabras que utilizó para contar su ruptura en sus redes.

Pese a haber terminado su amorío, Griss afirmó que Sergio fue lo más bonito que le pasó en el programa de Ecuavisa.

Mariela Lemus y Alejandro Royg

Sin duda, se convirtió en uno de los romances más sólidos del show, pero también en uno que estuvo fuera del ojo público cuando finalizó el programa. Luego de conocerse a los ganadores del certamen, la dupla se enrumbó a Honduras, tierra natal de Mariela, para pasar la Navidad y Año nuevo junto a la familia de la chica reality.

Alejandro retornó a Paraguay y todo iba bien, pues tenían planes de verse en febrero; sin embargo, a mediados del mismo mes, se supo por la misma Mariela que la relación había terminado.

“Ayer (15 de febrero de 2022) comuniqué en mis redes que mi relación con Alejandro terminó hace unos días, no dije nada más porque me parece innecesario tener que exponer la privacidad (...) Él es uno en un millón, no me arrepiento de haber compartido con él, es un hombre con valores, con principios, con un corazón hermoso, no está jugando por este mundo cochino, por eso lo elegí, por eso lo amo”, contó la joven hondureña en historias de Instagram.

Austin Palao y Yillian Atkinson

El exintegrante de “Esto es guerra” tuvo una evidente conexión romántica con Yillian Atkinson en las últimas semanas que estuvo en Turquía. Culminadas las grabaciones del programa, Austin Palao retornó a su natal Perú y fue invitado al programa “Amor y fuego” el 22 de diciembre de 2021 para brindar detalles de su vida amorosa.

Fue ahí cuando la expareja de Luciana Fuster confirmó que el romance con la modelo boricua había llegado a su fin. “El programa estaba por acabar y el tiempo no nos acompañaba bastante. Y yo tenía estos proyectos de la música”, dijo.

“Y la verdad, una relación como tal no se hubiera podido dar por tiempos, por distancia, y siento yo que si estás con alguien es para dar tu 100%. (Ella) es súper linda. Fue una conexión bien natural. Tenemos una muy buena amistad”, agregó el hermano de Said Palao.

Andrés Salvatierra y Mare Cevallos

Cuando los televidentes creían que la relación entre Mare Cevallos y Andrés Salvatierra se había enfriado, el chico reality se animó por pedirle en vivo que fuera su novia.

En el capítulo 124 de “El poder del amor”, los seguidores del programa fueron testigos de la oficialización de su relación. Pese a su breve pero apasionante historia, a fines de noviembre decidieron separarse en el ‘cuarto rojo’.

Salvatierra le indicó que prefería que quedaran como amigos y aseveró que la única solución entre ellos era la amistad. “Tú siempre vas a querer más, cuando querías que te presuma, te presumí y lo hice, y aun así querías más. Y si hago las cosas solo por agradarte, en algún momento voy a dejar de hacerlas porque no soy yo”, señaló el joven en el cuarto rojo. No obstante, la pareja se reencontró luego de haber participado en “El poder del amor” para retomar su relación y, desde entonces, todo ha sido felicidad para ellos.

Renier Izquierdo y Melissa Gate

Fue la dupla que agregó la cuota de pasión en el reality show. Los participantes tuvieron varias diferencias pero supieron sobrellevarlas para salir adelante con su relación; sin embargo, eso no bastó.

Melissa Gate terminó su relación sentimental con Renier Izquierdo el 4 de enero de este año por medio de estados en su cuenta oficial de Instagram. “Les voy a pedir por favor ya no me sigan mandando nada del señor Renier Izquierdo. Lo de nosotros se acabó y ya quiero pasar la página”, expresó Gate tajante.

Andreína Bravo y Miguel Melfi

Andreína Bravo y Miguel Delfi se consagraron ganadores del reality “El poder del amor”. Pasaron gratos meses de mucho aprendizaje, pero su romance también llegó a su fin.

El par de chicos reality le siguió el ejemplo a sus compañeros y optó por “darle paso a una amistad”, según declaró la joven cantante a la prensa. “Mi relación con Andreína terminó hace unos días atrás, nosotros dos sabemos los motivos”, precisó el pañameño Melfi durante su paso por el programa ecuatoriano “En contacto” en enero de 2022.

Antes de la emisión del episodio final, se conoció que Andreína Bravo y Miguel Melfi ganaron El poder del amor. Foto: Andreina Bravo/Instagram

Don Day y Elizabeth Cader

La relación de Don Day y Elizabeth Cader continúa viento en popa. A inicios de noviembre de 2021, el joven hizo público su romance con la chica reality y no solo aclaró estar plenamente enamorado de Cader, sino que también se lanzó con tremendo spoiler para la serie al revelar que ambos ya habían sido eliminados del programa.

“Quiero ser spoiler de mi salida y no solo la mía, sino la de la mujer de mi vida, Elizabeth Cader. Hoy quizá sea el gusto para muchos, pero sé también que me estoy dando el lujo de vivir el amor que siento contigo, mi vida. Te amo como no pensé amar y quiero seguir escribiendo esta historia que cada vez me sorprende más”, se leía en el largo mensaje que Don Day le dedicó a su enamorada.

A la fecha, la dupla sigue gozando de una relación estable.