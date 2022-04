Dayanita molesta por declaraciones de ‘Robotín’: “No se me han subido los humos”

Dayanita y ‘Robotín’ se encuentran enfrentados debido a que la actriz de “JB en ATV” no se presentó en un evento de apoyo al cómico ambulante. Según su versión, el artista le insultó por no cumplir con su presentación. Desde aquella vez, ambos se alejaron y no volvieron a trabajar juntos. Ahora, todo indica que han terminado su amistad.

La respuesta de Dayanita a ‘Robotín’

Este lunes 11 de abril, la actriz brindó una entrevista para el programa “ATV Noticias”, donde se mostró molesta por las declaraciones de ‘Robotín’. Confirmó que ya no quiere hablar más con su colega, pese a que él le ha escrito por chat hace unos días.

“Siempre hay bullying cibernético y ha aumentado por lo que ha dicho el señor ‘Robotín’, pero ya no hay que hacerle caso. Muchos piensan que porque estás en un programa se te suben los humos, pero yo no he cambiado , sigo siendo una persona como todas, hago mis cosas tranquila, trabajo día y noche para ayudar a mi familia”, expresó.

Sobre su pelea con ‘Robotín’

Aclaró que le pidió disculpas a ‘Robotín’ por haber faltado al evento. En tanto, ha decidido no darle más cabida a la polémica.

“En un momento, yo le apoyé y él me apoyó a mí. Eso fue porque yo había hablado con la persona que me había pedido el apoyo, le pedí disculpas y él me entendió, pero el señor ‘Robotín’ empezó a hablar más cosas. Yo prefiero no tocar ese tema y seguir con mi vida”, sostuvo.

“Él me escribió a raíz de eso, pero prefiero no darle hincapié para que siga (hablando). No he recibido muchos ataques, gracias a Dios hay gente que me apoya”, finalizó.