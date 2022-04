‘Pantera’ Zegarra se confiesa sobre su paso por “Combate”: “La primera semana me quise largar”

David ‘Pantera’ Zegarra visitó el set del youtuber ChiquiWilo y, entre otras cosas, habló sobre la carrera que forjó en televisión como chico reality tras su ingreso al desaparecido “Combate”. El boxeador estuvo en diversas temporadas del programa e incluso llegó a ser el capitán de uno de los equipos.

Sin embargo, durante dicha entrevista aseguró que sus primeros días fueron difíciles debido a que no estaba acostumbrado a las incidencias de la industria televisiva.

“Te juro que la primera semana me quise largar, yo lloraba porque no me podía desenvolver bien. Me dieron un par de semanas más y me volvió un ‘loco calato’. A prendí la magia que es ser artista en televisión”, dijo.

¿Cómo ingresó a “Combate”?

Según explicó la ‘Pantera’ Zegarra en el espacio “Tú quieres show”, fue la propia Marisol Crousillat quien le ofreció un puesto en “Combate” tras encontrarlo en la cafetería del canal.

Aunque al principio se negó porque no quería distraerse de su carrera deportiva, finalmente aceptó al escuchar la cifra que dicha producción podría pagarle. “Firmé el contrato, empujaron y ya estaba en ‘Combate’”, expresó.

Las disputas de ‘Pantera Zegarra en “Combate”

Una de los momentos que marcaron el paso de ‘Pantera’ Zegarra en “Combate” fue su disputa con Christian Domínguez. Tras un malentendido en uno de los circuitos, ambos competidores protagonizaron una lamentable pelea que estuvo a punto de llegar a los golpes.

Felizmente, ambos integrantes pudieron ser separados oportunamente antes de que la discusión llegue a mayores. Luego de eso, el boxeador se dirigió a la audiencia y lamentó su proceder.

“Es muy simple. Perfecto, me disculpo ante el público, con Christian (Domínguez) no me disculpo porque él también tiene parte de culpa, aquí nos caímos los dos y el error lo tenemos los dos porque Joshua (Ivanoff) me amarró primero y yo por no caerme me agarro de él y nos caemos los dos”, dijo ante cámaras.