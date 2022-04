‘Pantera’ Zegarra: ¿a qué se dedica ahora el boxeador tras alejarse de la televisión?

David Zegarra, más conocido como la ‘Pantera’, es un famoso deportista que ha destacado en el box. A sus 37 años ha logrado posicionarse como uno de los representantes peruanos más exitosos en dicha disciplina y también se coronó como campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría super mediano.

Además de su trayectoria en el deporte, también ha tenido un extenso paso por la televisión, medio en el que ganó mayor popularidad. En el año 2012 se unió al programa “Combate”, pero el reality llegó a su fin. A continuación te contamos a qué se dedica actualmente y cómo ha manejado su profesión desde entonces.

Su paso por la televisión

‘Pantera’ Zegarra se integró al programa “Combate” el 6 de agosto de 2012 tras recibir una propuesta de la productora Marisol Crousillat a la que no pudo negarse. En una reciente entrevista con ChiquiWilo, confesó que durante sus primeros días se sintió fuera de lugar porque no conocía sobre el manejo de la televisión.

“Te juro que la primera semana me quise largar, yo lloraba porque no me podía desenvolver bien. Me dieron un par de semanas más y me volví un ‘loco calato’. Aprendí la magia que es ser artista en televisión”, dijo en la conversación.

A pesar de su accidentado inicio, pronto se convertiría en una de las figuras más importantes del desaparecido reality de competencia, incluso llegó a ser tetracampeón con el equipo verde.

¿A qué se dedica la ‘Pantera’ Zegarra?

David ‘Pantera’ Zegarra se mudó a México tras el inicio de la pandemia debido a que en el Perú no encontró los medios para continuar sus entrenamientos de box. En vista de que le quedaban pocos meses para poder realizar el deporte de manera profesional, decidió migrar y tuvo algunas oportunidades para mostrar su talento en peleas.

A pesar de que expresó su deseo de radicar legalmente en el país azteca, ahora se encuentra en el Perú. Según evidenció en su cuenta de Instagram, por el momento se dedica a promocionar algunas marcas de comida en redes sociales.

Durante una entrevista con Trome expuso su deseo de convertirse en un emprendedor para sostener económicamente a su familia. “Mi única meta al momento es ahorrar para poder poner un negocio y establecerme fuera del boxeo, ya que es una carrera muy arriesgada” , dijo a finales de 2021.

Al parecer este plan podría estar muy cerca: en una reciente publicación de Instagram dejó entrever que muy pronto anunciaría su nuevo negocio. “Haz las cosas bien y la vida te encaminará. No le desees el mal a nadie porque sino eso se te retornará. (...) Muy pronto les tengo una sorpresa. Gracias, Dios, por seguirme bendiciendo y bendiciendo mi hogar”, escribió junto a una fotografía.