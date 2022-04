CR7 defiende a su hijo tras críticas por su vestimenta: “Se pone lo que quiere”

El crack del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, no dudo en salir a defender a su hijo en redes sociales luego de que varios internautas hicieran comentarios negativos sobre la forma de vestir del pequeño tras la publicación de una foto familiar.

Todo inició con una instantánea subida por la madre el astro del Real Madrid a Instagram, donde se ve a Cristiano Jr. usando una polera negra, con un short corto, medias blancas y unas sandalias. En la tierna instantánea aparece abrazando a su abuela Dolores Aveiro, quién acompañó la foto diciendo que estaba “con su adorado nieto”.

Pero los internautas no se fijaron en la postal familiar, sino en el tan peculiar atuendo que el pequeño usaba: los haters expresaron su disgusto hacia la combinación de prendas, algo que no fue para del agrado de Cristiano . CR7 no tuvo problemas en contestar a las personas que se metieron con su hijo mayor.

“Se pone lo que quiere, no lo que ustedes quieren” , arremetió Cristiano Ronaldo en la publicación de su madre Dolores Aveiro y dejó claro así su punto de vista en todo el asunto.

Foto de Cristiano Jr. provocó muchas críticas en Instagram por su atuendo. FOTO: Instagram

Luego del comentario del ídolo futbolista en la publicación, muchos usuarios apoyaron a Ronaldo y pidieron que no se metieran con la forma de vestir del niño. Además, los seguidores del deportista resaltaron que la gente debería enfocarse en la foto del pequeño con su abuela y no en la ropa que estaba usando.