Crissé sobre su EP “Mundo secreto”: “El álbum es un proceso de sanación interna de una relación”

Crissé se ha convertido en una de las cantantes promesas peruanas del pop alternativo. Luego de haber culminado su carrera universitaria de Música y en medio la complicada coyuntura sanitaria del 2020 por la pandemia de la COVID-19, la joven se aventuró a lanzarse como cantante y, dos años más tarde, su objetivo está prosperando.

Ahora, está enfocada en seguir componiendo y sorprender a su público con las próximas canciones que incluirá en su repertorio. En esa línea, la artista conversó en una entrevista exclusiva con La República para contar sus inicios en la música y el proceso de realización de su álbum EP “Mundo secreto”.

Carrera e influencias musicales

Su afición por la música inició desde pequeña, hecho que la llevó a estudiar la carrera de Música en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Sin embargo, decidió convertirse en solista en plena época de pandemia, cuando las oportunidades para surgir en el rubro artístico eran escasas debido a las restricciones por la COVID-19 y el cese temporal de las actividades artísticas.

“Los músicos somos resilientes a tope. Todos hemos buscado la manera para surgir pese a que la industria musical fue una de las más afectadas por la pandemia”, cuenta Crissé a La República.

Pero eso no la amilanó. A base de videollamadas por Zoom y Meet, ella y su equipo se enrumbaron en la ardua labor de lograr sacar adelante este proyecto y, a la fecha, vaya que lo están logrando.

La artista tiene deseos de colaborar con Micaela Salaverry o Lorena Blume. Foto: Instagram

Canciones de Crissé

Además de su apego natural hacia la música, Cristina Gómez menciona que una de las razones por las que escogió esta como su carrera profesional fue porque era muy tímida y usa sus canciones para expresar lo que no puede decir al hablar.

Todos sus temas musicales son de su autoría y algunas de ellas están inspiradas en su vida personal. “Suspiro” fue el primer sencillo que lanzó y el que marcó su debut musical. Asimismo, el inicio de su concepto narrativo que complementa en sus próximas canciones. “Habla sobre la fantasía y la ilusión que se tiene con el primer amor”, dice Cristina sobre el tema musical que lanzó el 1 de octubre del 2021.

Lanzamiento de EP “Mundo secreto”

Así, entre octubre y marzo del 2022, Cristina agregó cinco canciones a su repertorio, las cuales conforman su primer EP (extended play) “Mundo secreto”. Este vio la luz el 11 de marzo del 2022 y su lanzamiento ha sido todo un éxito para la compositora.

La idea de crear el EP “Mundo secreto” nació a raíz de algunas maquetas que Crissé ya tenía hechas y con ayuda y recomendaciones de su equipo. De esta manera, en conjunto, llegaron a la conclusión de que las seis canciones que contiene el EP debería contar una historia, una historia que narre el proceso de una relación.

El EP "Mundo secreto" de Cristina Gómez comprende 6 canciones, Foto: Instagram

“Es una historia de amor que va desde un inicio con ‘Suspiro’ que habla sobre la fantasía y la ilusión que se tiene con el primer amor, hasta el final con ‘Tú no eres para mí' es cuando esa persona decide dejar la relación para enfocarse ya no en un amor de pare, sino en un amor propio. Es el proceso desde el enamoramiento hasta la ruptura y seguir con tu vida tras esa relación amorosa que te marcó”, reflexiona la cantautora de “Tú no eres para mí”.

Así también, la joven artista remarca que el propósito de su álbum es que la gente pueda visualizar sus propias situaciones en las letras de sus canciones. “ Me gusta que la gente se identifique con lo que transmito. Sé que no soy la única porque cuando escucho música me siento identificada con las letras de las canciones de otros artistas ”, precisa la autora de “Tratarte bonito”.

Videoclip de “Una noche”

Tras el esperado éxito que tuvo el EP “Mundo secreto”, Crissé se lanzó pronto a grabar su primer videoclip, el de su tema musical “Una noche”, un blues de emancipación post-ruptura amorosa.

La producción contó con la presencia de los amigos de universidad de Crissé, quienes aparecieron detrás de ella tocando diferentes instrumentos musicales.

Crissé comenta que cuenta con stylists que la ayudan a perfeccionar su estilo. Foto: Instagram

“No había sido parte de una producción de esa talla. Estaba nerviosa pero también emocionada porque, como fue grabado cuando las restricciones por la pandemia disminuyeron y al fin pudimos salir, volví a ver a mis amigos de la universidad después de mucho y fue muy bonito. Los que están atrás tocando en el video son mis amigos”, relató la cantante peruana.

Público

Los sencillos de Crissé han tenido gran acogida por parte de su público, pues varios de sus oyentes asisten a los eventos y conciertos en vivo que realiza y elogian su labor como intérprete.

“A veces, cuando voy a tocar a un lugar y luego veo mi Instagram, encuentro ‘mensajitos’ de seguidoras que me dicen: ‘Ánimo, tú puedes’ o ‘Me gustan tus canciones’, ‘Qué bonito cantas’, ‘Me siento identificada con tal canción’. Me doy cuenta de que la mayoría está con el corazón ‘rotito’, pero ahí vamos a recuperarnos todos”, dice Crissé entre risas.

“Como el álbum es un proceso de sanación interna de una relación, en cualquier etapa de la relación amorosa en la que estés, te vas a sentir identificado o identificada”, agrega.

Crissé ha debutado en varios escenarios de Lima. Foto: Instagram

Próximos proyectos

Finalmente, al ser consultada sobre artistas nacionales con los que le gustaría colaborar, rescata a Micaela Salaverry, Adrián Bello y Lorena Blume y promete nuevas canciones para este 2022. Dichos temas mostrarán su evolución como artista.

“Tengo canciones de varias temáticas, no solo de amor de pareja, sino de amor propio, de crecimiento personal, de angustia. Pienso en qué momento sería el ideal para lanzar cada una de ellas”, declara Cristina Gómez a La República.