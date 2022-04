Christian Domínguez sobre Luciana Fuster en baby shower de Majo Parodi: “Yo no hubiera ido”

Luciana Fuster y Flavia Laos estuvieron en el ojo público este fin de semana luego de haber asistido al baby shower de María José Parodi, hermana de Patricio Parodi. Este lunes 11 de abril, varios medios televisivos especularon sobre este tema y “América hoy” no fue la excepción. Christian Domínguez también opinó.

Este domingo 10 de abril, Majo Parodi compartió un carrusel de fotografías de este evento en su cuenta oficial de Instagram, y causó revuelo en redes sociales porque los cibernautas notaron la ausencia de la popular ‘Lulú', quien, a pesar de haber asistido a la celebración, no apareció en las imágenes.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre Luciana Fuster?

El cumbiambero consideró que la integrante de “Esto es guerra” no debió asistir al baby shower para evitar que la excluyan del grupo, teniendo en cuenta de que Flavia Laos iría, debido a que es una de las mejores amigas de Majo Parodi.

“Si yo estuviera en la posición de Luciana, yo no hubiera ido. No hubiera ido porque justamente trataría de evitar lo que pasó, porque sé que son muy amigas (Flavia y Majo) y que iba a haber esta exclusión, iba a haber una diferencia”, comentó Domínguez.

Agregó que la ausencia de Luciana Fuster hubiese evitado que algunos integrantes de la familia Parodi pasaran un mal momento: “Para no sentirme mal y y tampoco para hacerle pasar un mal momento a mi pareja, le hubiera dicho: ‘Yo confío en que sé que no vas a conversar con ella, está la familia de por medio, y prefiero no ir, para que no te sientas mal tú, tu hermana y tu familia’”.

Flavia Laos si aparece en la foto grupal del baby shower de Majo Parodi. Foto: composición LR/Majo Parodi/Instagram

PUEDES VER: Flavia Laos sorprende a la hermana de Patricio Parodi con enorme regalo en su baby shower

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre Flavia Laos?

Finalmente, también opinó sobre una posible ausencia de la influencer Flavia Laos “porque sabe que va a incomodar”. “Ahora, si es mi amiga, voy en otro momento, le llevo sus regalos y estoy con ella toda la tarde”, comentó.