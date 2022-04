Camila, hija de Mauricio Diez Canseco, no fue a la boda de Lisandra Lizama y su padre: “No la conozco”

Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama contrajeron matrimonio este domingo 10 de abril en Cuba. La pareja tuvo varios invitados que estuvieron atentos al “sí acepto” de la novia; sin embargo, quien se ausentó fue Camila Diez Canseco, la hija del empresario.

Durante una entrevista con “En boca de todos”, la joven empresaria dio a conocer el motivo por el que no estuvo presente en la boda de su padre.

¿Qué dijo Camila Diez Canseco?

La hija del pizzero se encuentra feliz por la boda de Mauricio Diez Canseco y aseguró: “Mis papitos son las personas que más adoro y que ellos sean felices es lo que me da felicidad a mí, siempre”. Sin embargo, la joven sorprendió a los televidentes al revelar que no conoce a Lisandra Lizama.

“Yo estaba tranquila y de pronto recibo un WhatsApp con el parte de la boda que decía: ‘Hija mía, solo se vive una vez, me voy a casar’, y ahí como que recién me contó la historia. Entre nos, no sería la primera vez que es cercana a la edad”, dijo Camila, y agregó que su padre está pasando por un momento inolvidable. “Mi papá está muy contento, no lo he visto así de feliz nunca”.

Sin embargo, afirmó que mantuvo una conversación con ella y le agradó su personalidad: “Se ve una chica muy amable. Conmigo fue muy dulce. Yo le dije que espero que nos conozcamos en persona para conversar o salir a comer, algo más personal”.

Lisandra Lizama niega boda por marketing

Magaly Medina especuló sobre esta unión y dijo que el matrimonio sería por conveniencia. Asimismo, la modelo Lisandra Lizama salió a decir su verdad y aclaró que esto sería falso: “No le encuentro sentido que alguien dé el gran paso de casarse solo por estrategia, tendría que ser una persona demasiado fría y calculadora como para casarse por marketing”.