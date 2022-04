Joi Sánchez, novia de Antonio Pavón, sorprende a Antoñito con un tierno regalo de cumpleaños

Joi Sánchez, novia de Antonio Pavón, tuvo un tierno detalle con el pequeño Antoñito por su cumpleaños. Por ello, junto a su amado, sorprendieron al niño al entregarle una caja atada con un lazo, de la cual, al abrirla, salió un tierno perrito.

De ese modo, el español no dudó en grabar el emotivo momento donde mostró a su hijo muy entusiasmado por el regalo que recibió.

Antoñito recibe con flores a Joi Sánchez

Cabe mencionar que, hace unos días, la novia de Antonio Pavón volvió a España luego de visitar a sus familiares en Perú. Antoñito, al ver a la pareja de su papá, no pudo ocultar su alegría, corrió hacia ella y le entregó un ramo de flores como bienvenida.

Es así como queda demostrado, una vez más, la buena relación que existe entre ellos, pues Joi se ha ganado en poco tiempo el corazón del niño.

Sheyla Rojas quiere ser la madrina de bodas de Antonio Pavón

Sheyla Rojas se enlazó en vivo con el programa “D’Mañana” y participó de una divertida secuencia, en la que confesó que le encantaría ser la madrina de bodas del matrimonio entre su expareja Antonio Pavón y Joi Sánchez.