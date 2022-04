Xoana González revela que se sometió a rejuvenecimiento vaginal: “Me cambió la vida”

Xoana González, una de las figuras de la farándula que triunfa en OnlyFans, contó que recientemente se sometió al tratamiento de rejuvenecimiento vaginal. La modelo argentina dijo en una entrevista en “Magaly TV, la firme” que lo está haciendo desde el 2013 para mejorar su salud sexual.

En el reportaje emitido, comentó que presentaba dificultades para tener relaciones sexuales con su pareja. Sin pensarlo dos veces, acudió a un médico especialista, quien se lo recomendó.

“Me hicieron la bioplastía por fuera, rejuvenecimiento vaginal por dentro, elevación de capuchón clitoriano y me agrandaron el punto G. De ahí adelante cambió mi vida, es como que ¡Wao! ”, expresó.

Xoana animó a las mujeres a empezar este tratamiento. “La que está dudando en hacerlo que junte sus ‘chibilines’, es la mejor inversión. Más segura, más alegre, descubres un mundo nuevo”, agregó.

Fiorella Rodríguez recurre al tratamiento

Una de las figuras de la televisión que también recurrió a este tratamiento es Fiorella Rodríguez. La actriz comentó en una entrevista pasada que lo realiza desde hace dos años.

“Yo soy una mujer de 48 años de edad, en ningún momento me hago esto para volver a una etapa, me encantan mis 48, me siento plena, pero sí puedo de alguna manera experimentar ciertos tratamiento donde me voy a sentir más armoniosa conmigo misma”, dijo en aquel entonces.

Xoana González cuenta cómo su esposo se sumó al OnlyFans

Xoana González contó la reacción que tuvo inicialmente Javier González, su pareja, tras proponerle grabar videos en OnlyFans. Al respecto, dijo que lo convenció al mencionarle las ganancias.

“Él igual siguió con sus negocios, pero tuvo que encontrar un perfil de empresario muy ‘open mind’ a quien no le importe eso (los videos) ¿Qué tiene que ver?”, comentó a Chikiwillo.