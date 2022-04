Susy Díaz acusa a Néstor Villanueva de maltratar psicológicamente a Flor Polo: “Es doloroso”

No hay marcha atrás. Florcita Polo se encuentra en un buen momento laboral, por ello prefiere enfocarse en el trabajo y en sus hijos, tras los recientes ampays de infidelidad de su aún esposo Néstor Villanueva. Sin embargo, su madre Susy Díaz está indignada con la situación y por ello ha decidido romper su silencio para acusar al cumbiambero de maltrato psicológico.

Si bien al principio la excongresista se mostraba a favor de una reconciliación entre ambos, ahora, con la serie de escándalos que fueron descubiertos por programas como “Amor y fuego”, donde se revelan supuestos audios subidos de tono de Néstor Villanueva con bailarinas, Susy Díaz no quiere saber nada de su yerno.

¿Por qué Susy Díaz acusa a Néstor de maltratar psicológicamente a Flor Polo?

Luego de que Flor Polo confirmara el fin de su matrimonio con Néstor, la farándula no ha dejado de comentar sobre el tema, colocando a la hija de Augusto Polo Campos en el ojo de la tormenta. Y todo se intensificó cuando se descubrió que el cantante le habría sido infiel en varias ocasiones.

“Con todo lo que ha hecho, en vez de hacer que Flor vuelva con él o cambie de parecer, la ha alejado. Eso ya ha sido un maltrato psicológico. Ha sido una decepción, Lo bueno que Flor está fuerte, es doloroso para cualquiera porque es una relación de 14 años y con dos hijos, pero él se portó mal y faltó el respeto” , dijo Susy Díaz al Trome y precisó que los papeles de divorcio ya están en camino.

Susy Díaz reveló que Flor Polo está muy afectada con los ampays de Néstor Villanueva. Foto: composición Flor Polo, Néstor Villanueva/ Instagram, captura América TV.

Asimismo, está orgullosa de cómo su hija reaccionó ante estos eventos. “Lo bueno que Flor tiene bastante trabajo, eventos, y está conduciendo un programa, así despeja la mente y se mantiene ocupada. Ahora está dedicada a trabajar y al cuidado de sus hijos. Así Néstor haga la vida loca, no nos interesa lo que haga con su vida. Ya es un papel quemado” .

Néstor Villanueva hace un mea culpa tras todos los escándalos en los que está involucrado

El cumbiambero realizó un en vivo en su cuenta de Instagram el día de ayer, 9 de abril, mientras Florcita celebraba el cumpleaños de Adrianito, uno de los hijos que tienen en común. En la transmisión, Néstor Villanueva sorprendió al responder todo tipo de preguntas como el ampay con la bailarina Sofía Cavero, y las declaraciones de la modelo Tessy Linda.

Tessy Linda cuenta su verdad sobre Nestor Villanueva en "Amor y fuego". Foto: Composición LR / Willax TV / Instagram.